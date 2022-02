Soleil si tira fuori dal triangolo con Alex Belli Delia Duran/ E spoilera…

Alex Belli sta per tornare nella casa del Grande Fratello Vip. Questa notizia non ha però sorpreso particolarmente gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip ad eccezione di Lulù Selassiè che è sbottata. Dopo l’annuncio fatto nella scorsa puntata, Alex Belli ha iniziato la quarantena. Nella giornata di ieri si sono sentite fuori dalla casa delle urla: “Alex rientra nella casa”. La più scossa è apparsa Delia mentre Soleil ha dimostrato menefreghismo. D’altronde però Soleil già sapeva che Alex sarebbe rientrato in quanto ad Alessandro Basciano ha rivelato: “Me l’aveva detto lui”. Nelle scorse ore, chiacchierando con Davide Silvestri e Barù, Delia ha ribadito la sua posizione. Davide ci ha però scherzato su ironizzando sul fatto che al momento del suo rientro tutti si fingeranno sorpresi: “Appena entrerà faremo tutti ‘no che sorpresa”.

Alex Belli senza freni, Federica Calemme "Mi ha chiesto di incontrarci!"/ "Mai stata la sua musa"

Barù ha previsto che Signorini manderà tutti in camera tranne Delia e Soleil che a quel punto anticipa cosa farà: “Ma vah, anche io andrò in camera, che centro più? Mi auguro nulla. Non si è capito che mi sono tirata fuori da sto gioco del cavolo?”. Sui social in molti hanno perplessità su quanto detto da Soleil considerando che varie volte aveva dichiarato di volersi far da parte in questa situazione. C’è chi scrive: “L’ultima volta che si è tirata fuori ha scritto una lettera”, ha ironizzato.

Delia Duran esausta "Alex Belli mi sta distruggendo"/ "Dovrebbe ricostruire, invece…"

Davide Silvestri è scettico su Alex Belli: “Aveva preso una sbandata per Soleil…”

Davide Silvestri è convinto che in realtà Alex Belli abbia preso una sbandata per Soleil Sorge ma che abbia cercato di nasconderlo. L’attore ne è convinto tanto che parlando con Gianluca Costantino esprime le sue perplessità: “Io gli ho detto che non potevo più difenderlo qui dentro, perché non ero d’accordo. Io stavo pensando di nominarlo perché stava andando contro me stesso. Non sappiamo la verità, forse la sapremo fuori e capiremo. Con Soleil è stata una sbandata, che è stata coperta con un’amicizia. Io mi sono staccato, perché non potevo difenderlo. Sono molto dispiaciuto ma non so cosa farò, sono aperto ad ascoltare e valutare”. Gianluca Costantino dal canto suo crede che Alex Belli sia venuto meno al rispetto del vincolo matrimoniale e che per questo non debba essere rispettata come persona: “Beh lui a screditato un matrimonio! Bravissimo, grande parte, grande coraggio, è intelligente ma alla fine ti chiedi: ci sarà un motivo per cui è riuscito a fare tutto questo? E quindi non ti convince. È venuto meno alla parte umana, ovvero il rispetto di un rapporto di matrimonio”. Alex Belli ha creato delle dinamiche interessanti nella casa del Grande Fratello Vip e il suo ritorno è particolarmente atteso. Sicuramente ne vedremo delle belle considerando che nelle scorse ore Delia si è avvicinata molto a Medugno. Alex perderà la testa?

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge era a conoscenza del ritorno di Alex Belli/ "Me l'aveva detto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA