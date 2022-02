Soleil Sorge a Delia Duran: “Con Alex si è spezzato qualcosa”/ “Voglio verità su noi”

Si avvicina la puntata finale del Grande fratello vip in corso, attesa per il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5 e intanto destano clamore mediatico alcune dichiarazioni di Soleil Sorge sul suo legame instaurato nella Casa con Alex Belli. L’attore ha detto addio al reality nella nuova diretta del gioco del 21 febbraio 2022, occasione in cui l’italo-americana non gli ha rivolto un ultimo saluto. questo, dal momento che -ai suoi occhi- lui avrebbe scelto di riconquistarsi la fiducia di Delia Duran, sua promessa sposa, in conclusione del triangolo.

Nel frattempo, a margine dell’addio di Alex, Soleil ha ora modo e tempo di confrontarsi proprio con la Duran sul rapporto intercorrente con l’attore, dichiarandolo ormai chiuso, per poi avanzare una richiesta di verità sui sentimenti che li lega, all’ormai ex gieffino vip.

Gf vip, Soleil Sorge si apre su Alex Belli in confidenza con Delia Duran: cosa accade al Gf vip 6

Nella Casa più spiata d’Italia, Soleil Sorge si è lasciata andare ad una confidenza intimista voluta dall’eterna rivale al Gf vip 6, Delia Duran, con cui si contende l’amore di Alex Belli nel triangolo del momento. La venezuelana ha così la possibilità di chiedere all’italo-americana se sia recuperabile o meno il rapporto con Alex. Oggetto della confidenza è la complicità (passata alla storia del gossip come “chimica artistica”, ndr) che Soleil ha instaurato nella Casa con l’attore e che quest’ultima ritiene ormai compromessa – anche per la promessa di nozze che lega l’ex gieffino alla Duran – dal momento che non percepisce verità da parte di Belli nei suoi riguardi.

“Lui è tornato qui con lo scopo di riconquistare te – esordisce nell’intervento condiviso con la prima finalista, l’ex Uomini e donne-. Basta abbiamo frenato tutto prima di innamorarci, allora finiamola qui. Dopo quello che ha fatto non voglio più nessun rapporto con lui”.

Soleil Sorge chiede ad Alex Belli verità sui sentimenti: la richiesta al Gf vip 2022

Nella confidenza condivisa con Delia Duran al Gf vip 6 in corso (dopo il fuorionda di fuoco che le vede darsi battaglia, ndr), poi, Soleil Sorge aggiunge che non intende oltremodo condividere con Alex Belli la “chimica artistica” trovata nella Casa, ammettendo di aver chiuso ogni rapporto con l’attore prima dell’irreparabile: “Abbiamo frenato prima di innamorarci. Voi due siete una coppia e ha fatto del male a me”. Poi, però accusa non troppo velatamente Belli (che Manila Nazzaro definisce “un buono”, ndr) di averla in un certo senso illusa nei sentimenti chiedendole di aprirgli il suo cuore, al rientro nella Casa: “Lui è tornato qui volendomi far dire cosa provavo per lui. Che senso ha?”.

Tuttavia, la conclusione che trae l’italo-americana resta quella di sospendere ogni rapporto con Alex, a meno che lui non si decida ad aprirle il suo cuore sul loro legame: “Tra me e Alex si è spezzato qualcosa, voglio coerenza e verità”. Che possa essere, quindi, giunto ad un epilogo il triangolo della Casa dei vipponi? Staremo a vedere cosa riserverà il destino ad Alex, Delia e Soleil.

