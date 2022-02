Soleil Sorge a Delia Duran: “Non vai via con Alex Belli?”/ Lei: “Fatti i ca*zi tuoi!”

Quando ormai manca poco alla finale del Grande fratello vip (attesa per il 14 marzo 2022 su Canale 5), il triangolo formato da Alex Belli e le gieffine che si contendono il suo amore, Delia Duran e Soleil Sorge, subisce una nuova sospensione. Il motivo? In occasione della nuova diretta la produzione Mediaset comunica ad Alex che il suo soggiorno nella Casa post-squalifica dal gioco è scaduto e l’attore chiude il reality dando vita all’ennesima polemica. Ma non è tutto.

“Jessica e Barù carinissimi insieme”/ Soleil Sorge e Katia: “Lei perfetta per lui”

Negli istanti segnati dall’addio dell’attore, Soleil e Delia tornano a scontrarsi dopo il loro bacio saffico, con la prima che chiede alla seconda come mai non sia disposta ad uscire con il promesso sposo, quando ormai pare certo che lui abbia scelto la venezuelana in chiusura del triangolo. E la replica della venezuelana all’italo-americana è secca nonché colorita, con tanto di reazioni dell’occhio pubblico.

Davide Silvestri asfalta Soleil Sorge “Figure di m*rda non ne faccio”/ “Non sei mia amica”

Gf vip 2022, via Alex Belli: Soleil Sorge e Delia Duran esplosive

La nuova diretta del Gf vip 6 in corso, in onda il 21 febbraio 2022 su Canale 5, segna l’uscita di scena di Alex Belli, il quale era di recente rientrato nel reality per la chance concessagli da Mediaset, di potersi confrontare con le gieffine con cui forma il triangolo del momento, ovvero la promessa sposa Delia Duran e la “terza incomoda”, Soleil Sorge. L’attore, alla fine, avrebbe voluto portarsi a casa la fiducia della Duran e la “chimica artistica” trovata nel gioco con Soleil, e quest’ultima – a differenza della venezuelana – non solo non gli porge un saluto finale, ma lo scredita, quando lui corre dai vipponi per un ultimo addio, trasgredendo così la direttiva di Alfonso Signorini: “Sarei dovuto uscire dalla Mistery Room, ma non potevo non salutarvi”. “Finiamola con queste commedie, zio!”, è la stoccata di Soleil, che subito dopo l’uscita di scena dell’attore rincara la dose con una frecciatina sferrata a Delia Duran, la cui replica non si fa di certo attendere.

Aldo Montano attacca Alex Belli: "Comportamento vergognoso"/ "Brutto esempio"

Delia Duran replica stizzita a Soleil Sorge su Alex Belli

Sulla scia delle contestazioni generali che giungono sull’uscita di scena di Alex Belli dal Gf vip 2022 – tra cui quella mossa da Aldo Montano, che dà del cattivo esempio all’attore per aver disobbedito alla direttiva di Signorini sull’uscita di scena, rubando tempo al gioco dei vipponi- Soleil Sorge quindi infiamma la polemica sul reality in un curioso fuorionda notturno, che è ora virale sui social. “Delia, ma perché non sei andata con lui?”– incalza la venezuelana l’italo-americana, nel botta e risposta più discusso del momento via social. “Perché non ti fai i ca* tuoi?”, reagisce stizzita la Duran, per poi infierire su Soleil dopo il loro bacio saffico al Wild Party della Casa: “Non ce la fai proprio, invece di fare pace, continui a fare la guerra…”. E il fuorionda al veleno, che sembra dichiarare guerra certa tra l’italo-americana e la venezuelana, desta tra le reazioni più disparate degli utenti su TikTok: “A Soleil rode, perché è a rischio eliminazione mentre Delia è in finale”; “Grande risposta, Delia!”; “Perché non ci sei andata tu Soleil, con Alex?”; “Delia deve continuare con la recita”; “Forza Soleil (le corna stanno bene su tutto)”. E una domanda sorge ora spontanea: chi avrà la meglio tra l’italo-americana e la venezuelana, nel gioco della Casa?

Soleil: tu perché non sei andata con lui?

Delia: tu perché non ti fai i cavoli tuoi? ✈️✈️✈️ #GFvip pic.twitter.com/wcTXewQnPI — nicky (@azzurropuffo) February 21, 2022





© RIPRODUZIONE RISERVATA