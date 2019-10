Soleil Sorge a Pechino Express 8/ In coppia con Jeremias? Spunta il nome di Iconize

L’inizio della nuova edizione di Pechino Express è uno degli argomenti televisivi più bollenti delle ultime settimane. Dopo i primi nomi portati alla luce da Spy, arriva una nuova potenziale conferma di 361Magazine. Soleil Sorge prenderà parte all’ottava edizione dell’adventure game di Rai2 in onda nel 2020. Al timone ci sarà ancora una volta Costantino Della Gherardesca, reduce dalle ultime registrazioni di Celebrity Hunted, il reality che vedremo su Amazon Prime Video tra qualche mese. Ecco cosa scrive il celebre portale: “Soleil Stasi nel cast di Pechino Express. Si aggiunge un’altra concorrente al programma di Rai Due. Alla conduzione ci sarà Costantino Della Gherardesca, che ha appena terminato le riprese di “Celebrity Hunted”. Non è finita qui e si avanza anche un altro nome “famoso” al suo fianco. “Tra gli altri concorrenti del programma c’è anche Ignazio Moser in coppia con il cugino. Con chi parteciperà Soleil? Sicuramente non sarà in coppia con Jeremias, né nella vita privata che nel programma… Potrebbe partecipare con Marco Ferrero, conosciuto sui social come Iconize” (anche ex fidanzato di Tommaso Zorzi).

Soleil Sorge a Pechino Express?

Il nome di Soleil Sorge, si va ad aggiungere ad altri già emersi nelle ultime settimane. Secondo Spy infatti: “#PechinoExpress verso la sua nuova era: il reality di Rai2 scalda i motori per una nuova edizione con un cast da urlo. Da Ignazio Moser e suo cugino Moreno a Enzo Miccio con il compagno Laurent, fino ad Asia Argento con l’amica Vera Gemma: ce ne saranno di tutti i colori!”. Tra le altre indiscrezioni, sono emersi anche i nomi della modella brasiliana Dayane Mello, Nicole Rossi, l’ex studentessa de Il Collegio, il conduttore Max Giusti, l’ex iena Marco Berry e, infine, la coppia composta da Giucas Casella e dalla compagna Valeria Perilli. La celebre trasmissione della seconda rete Rai, scalda i motivi ma ci attende nel 2020. Pechino infatti, verrà trasmesso solamente il prossimo anno e vedrà i vip destreggiarsi tra Thailandia, Cina e Corea.

