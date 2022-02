Soleil Sorge abbandona il GF Vip?/ Piange per l’uscita di Katia: “Come faccio ora?”

L’uscita di Katia Ricciarelli dal Grande Fratello Vip ha scatenato non poche conseguenze dentro e fuori dalla Casa. C’è chi ne ha gioito (scatenando anche le ire di Alfonso Signorini!), e chi invece se n’è detto distrutto. È il caso di Soleil Sorge. L’influencer è stata la più provata dall’eliminazione della Ricciarelli, cosa d’altronde giustificata dal forte e costante rapporto che le due hanno avuto in questa lunga avventura. Nei sei mesi nella Casa, Katia e Soleil si sono sempre appoggiate e, nonostante qualche scaramuccia, si sono affiancate nel bene e nel male. È per questo che Soleil è letteralmente crollata dopo la sua uscita, arrivando a minacciare l’abbandono dalla Casa.

Carlo Domingo, chi è il fidanzato Soleil Sorge/ "Lei lo ama" ma non si è mai visto

“Voglio andare via, come faccio ora a stare qui senza lei?” è crollata la Sorge vicina alla porta rossa. Al suo fianco Giucas Casella ha cercato di consolarla, ricordandole che la finale è vicina e che non è questo che Katia avrebbe voluto per lei. Il malumore della Sorge ha caratterizzato il resto della serata ma sembra che abbia poi deciso di non abbandonare la Casa.

LEGGI ANCHE:

DANIELA, ZIA SOLEIL SORGE/ Lettera al GF Vip "Hai fatto bene a prendere le distanze"Soleil spiazzata "Delia Duran, c'è o ci fa?"/ "Sta cercando di creare zizzania…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA