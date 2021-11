Soleil Sorge abbandona il Grande Fratello Vip 2021?/ “Non ha senso stare dentro se..”

Una protagonista del Grande Fratello Vip 2021, Soleil Sorge, ha annunciato che ben presto lascerà il programma. L’influencer ha ammesso di essere molto stanca delle dinamiche che si sono create all’interno del reality, soprattutto in merito al triangolo che la vede protagonista assieme ad Alex Belli e Delia Duran.

Alex Belli e Soleil nuovo bacio al GF Vip al Turandot/ Sophie: "Limone da paura"

Durante una confessione con l’attore, Soleil Sorge ha ammesso di essere stufa dei giochi montati dagli autori che secondo lei non mettono in risalto la sua vera personalità perché fanno in modo di parlare di lei solo in merito al legame instaurato all’interno della casa con Alex Belli.

Soleil Sorge stufa, vuole abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2021

Soleil Sorge si è sfogata dicendo: “Pensavo in Mistery di parlare di qualcosa di interessante di mio, invece no. Sono due mesi che sono qua. Cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 esco di qui. Perché non ha senso stare dentro per i triangoli”.

ALEX BELLI SI DICHIARA A SOLEIL SORGE/ La bordata di Alfonso Signorini: "Para*ulo"

Soleil ha ammesso di non voler continuare la sua avventura all’interno del reality fino a marzo preferendo lasciare il gioco a metà gara. Gli altri concorrenti che potrebbero abbandonare la gara sono Aldo Montano, Francesca Cipriani, Manuel Bortuzzo e Giucas Casella, anche se al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato la notizia.

LEGGI ANCHE:

Clarissa Selassiè attacca Soleil Sorge "non me ne frega un cazz* del suo pensiero"/ Il duro sfogo

© RIPRODUZIONE RISERVATA