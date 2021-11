Soleil Sorge abbandona il Grande Fratello Vip?/ Minaccia dopo lite “O Gianmaria o me”

Ennesima lite di fuoco tra Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo essersi punzecchiati durante il giorno prima per la cucina e poi per l’aereo che l’imprenditore napoletano ha ricevuto dai fan, tra i due c’è stata una nuova discussione durante la cena per festeggiare il compleanno di Aldo Montano. Mentre erano a tavola, una risposta di Gianmaria ha fatto perdere le staffe a Soleil che sbotta sotto lo sguardo di Katia Ricciarelli e Alex Belli che la esortano a mantenere la calma. A fine cena, mentre Gianmaria si concede una sigaretta in giardino, Soleil restata tavola e si sfoga proprio con Alex Belli.

“Sono super infastidita. Ogni giorno che passa qui dentro una persona del genere viene solo premiato”, sbotta Soleil mentre Alex Belli e Manila Nazzaro la esortano a lasciar perdere. “Lasciar perdere il caz*o”, replica duramente Soleil. “E’ una persona brutta e sono stanca che la gente continui a giustificarlo”, aggiunge.

Soleil Sorge, la presa di posizione dopo la lite con Gianmaria Antinolfi

Sin dal primo giorno di convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021, tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi non sono mai mancati gli screzi. Negli ultimi giorni, tuttavia, sembrava che tra i due fosse tornato il sereno, ma alcune frecciatina hanno riacceso la rivalità. Infastidita dall’ennesima discussione, Soleil ammette di non tollerare più la presenza di Gianmaria in casa.

“Lo facessero uscire perchè non ne posso più”, afferma duramente. “Ti giuro che me ne vado io“, aggiunge parlando con Alex Belli. Questa sera, Soleil Sorge ribadirà il concetto? Gianmaria, infatti, è al televoto con Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Sarà lui, dunque, ad essere eliminato per la felicità di Soleil?

Di solito non ascolto i discorsi di Alex e Soleil.. ma questo sfogo di Soleil contro Gianmaria non è un po' too much??#gfvip pic.twitter.com/mF6awVp3DA — BL (@rainbow20202020) November 18, 2021

Ma che è successo tra lei e Gianmaria scusate che mi sono persa se ieri ridevano e scherzavano? #gfvip pic.twitter.com/OCEr0qlzNj — Ruth ♄ (@xcinefilax) November 18, 2021





