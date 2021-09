Soleil Sorge/ Accuse di “complotto” a Sophie Codegoni-Fabrizio Corona, confronto in diretta?

Nella casa del Grande Fratello Vip Soleil Sorge è la spina nel fianco di Raffaella Fico, in molti si stanno chiedendo se è davvero un’antipatia a pelle oppure ci sono dei precedenti che pochi conoscono. Il suo ingresso nella Casa non è piaciuto alla ex di Balotelli che già nella clip di presentazione aveva accennato a qualche dissapore. La modella già nella prima puntata è stata protagonista di un siparietto con la Fico dove sono “volati” i primi insulti.

In queste ultime ore anche la Ricciarelli ha avuto un’animata discussione con le due ragazze, che volevano chiedere al GF di fare uno scherzo facendo credere che qualcuno era a rischio squalifica per aver detto cose inadeguate sulle donne. Katia Ricciarelli è andata su tutte le furie gridando: “Sfacciate, io sono una persona leggera, ma questo non è uno scherzo!”. È servito l’intervento di Manila Nazzaro per calmare gli animi e mettere pace. La reazione della Ricciarelli è stata considerata dal pubblico troppo eccessiva, mentre qualcuno si è schierato dalla parte del soprano ritenendo superficiale il comportamento delle due showgirl.

Soleil Sorge: prime polemiche e confessioni dentro la casa del GF Vip

I social in queste ore non sono clementi con Soleil Sorge per un fatto accaduto la prima notte che ha trascorso nella Casa. L’influencer stava seduta sul lettino alla ricerca del pacchetto delle sigarette. Non trovandolo ha pronunciato una parola che ha tutta l’aria di essere l’inizio di una bestemmia. Evidentemente capendo a cosa andava incontro, si è fermata e non ha proseguito.

Chi segue il reality non si è fatto sfuggire questo particolare e ha subito chiesto la squalifica della concorrente. C’è chi ritiene che la frase non è compiuta e quindi la ragazza possa restare in gioco. In queste ore Soleil ha sganciato una bomba su Sophie che dovrebbe entrare nella Casa venerdì. “Lei e Fabrizio Corona avrebbero già studiato come comportarsi una volta dentro il reality show…”, ha detto l’ex naufraga. Infine Gianmaria Antinolfi ha confessato di essere stato molto innamorato di Soleil anche se lei non voleva avere una relazione con lui nonostante si frequentassero. Cosa succederà nella seconda puntata del Grande Fratello Vip?

