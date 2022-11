Soleil Sorge affonda il GFVIP/ “Non c’é nessun vero e proprio protagonista e …”

Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge affossa i neo gieffini: il suo triangolo non ha erede

Dopo aver appassionato i telespettatori diventando protagonista del triangolo del Grande Fratello vip 6, condiviso nella Casa con Alex Belli e Delia Duran, Soleil Sorge torna sulla cresta dell’onda del successo, e sferra una critica ai neo gieffini in carica. Nel mezzo della promozione in corso per il suo primo libro al debutto di scrittrice, Il manuale della stronza –best-seller #1 nella sezione “Televisione” su Amazon Italia – la Sorge affossa i protagonisti del Grande Fratello vip 7 in corso e l’occasione é un’intervista concessa a Fanpage. Tra le altre dichiarazioni rilasciate al noto giornale, oltre ad aprirsi sul fidanzamento top secret con Carlo Domingo, la modella italo-americana quindi attacca i neo gieffini vip, tra cui spiccano per il preannunciato nuovo poliamore TV Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: “Quest’anno vedo molti personaggi alla ricerca di dinamiche, ma non vedo un vero e proprio giocatore, come possono essere stati definiti alcuni l’anno scorso. Ci sono molti personaggi interessanti, storie meravigliose, trovo il cast colorato, da approfondire e conoscere, ma non vedo un vero e proprio protagonista”. Insomma, per Soleil Sorge il Grande Fratello vip 2022-2023 non garantirebbe nessun erede degno del suo ruolo di gieffina, che si rispetti, anche se nella Casa più spiata d’Italia sono in corso delle dinamiche interessanti agli occhi del pubblico TV, al gusto “poliamore”. Che per certi versi ricordano il triangolo di Soleil Sorge e i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, dinamica protagonista indiscussa del Grande Fratello vip 6 dello scorso anno.

E tra una dichiarazione e l’altra, da parte della neo scrittrice de Il manuale della stronza non manca un bilancio consuntivo del soggiorno vissuto nella Casa: ” é stato un viaggio dentro me stessa. Stare chiusa tra quelle mura, con così tante montagne russe giornaliere, puntate strazianti, clip infinite, non sapevi mai quando ci sarebbe stato il prossimo confronto dietro l’angolo, mi ha portato dentro di me, mi ha fatto riflettere e conoscermi meglio. E credo che mi abbia fatto anche conoscere al pubblico, in modo diverso e più profondo. E poi è stato divertentissimo”.

Ancor prima di varcare la porta rossa della Casa, Soleil Sorge finiva al centro del gossip per la lovestory avviata da corteggiatrice “scelta”, a Uomini e donne, con l’allora tronista Luca Onestini, poi naufragata quando al Grande Fratello vip 2, nel 2017, l’ex tronista gridava al tradimento di lei con l’ex collega al trono, Marco Cartasegna. Ma che bilancio fa Soleil Sorge delle storie d’amore intrecciate negli anni in cui diventava una celeb di Uomini e donne?

“Dopo una storia durata due anni, credevo di non trovare più l’amore. Non trovavo più nessuno che mi facesse emozionare. Andai lì (allude alla scelta di prendere parte a Uomini e donne), titubante di poter trovare l’amore. Ne ho trovati addirittura due”. Poi, aggiunge, aprendosi sul dating-show:” È un programma che mi ha ricordato di lasciarsi sempre sorprendere dal destino. A Uomini e Donne ho ricevuto per la prima volta, la fascia della stron*a televisivamente”. Insomma, l’etichetta di “bxxch”, per Soleil Sorge, nasceva a quanto pare con la sua partecipazione a Uomini e donne. Tuttavia, la modella italo-americana ha imparato negli anni a convivere con il pregiudizio generale, tanto da fare della critica dei detrattori limitata alle sue apparenze, una virtù, nonché fonte di ispirazione per la realizzazione del libro che ora la vede consacrata come una stella tv al debutto di scrittrice.

