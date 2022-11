Soleil Sorge affonda l’ex Luca Onestini/”Edoardo Tavassi un gentleman, non come lui!”

Grande Fratello vip 2022, Soleil Sorge replica piccata a Luca Onestini: il botta e risposta per mezzo del Gfvip party

Mentre é in attesa del rilascio del libro Il manuale della stronza, Soleil Sorge catalizza l’attenzione mediatica per un botta e risposta al veleno che la vede protagonista con l’ex storico Luca Onestini e il “terzo incomodo”, Edoardo Tavassi. Nel dettaglio, il nuovo scontro a distanza ha il via con le due new-entries nel gioco della Casa, dove Edoardo Tavassi si dice folgorato da Soleil Sorge in confidenza con l’altro neo gieffino Luca Onestini, tanto che avrebbe voluto approfondire la conoscenza della modella fatta a L’isola dei famosi. Di tutta risposta, in confidenza con il primo, poi, Luca sferra una frecciatina a lei. Luca incoraggia cioè Edoardo a farsi avanti con Soleil, dal momento che lei avrebbe avuto “uomini peggiori”. Parole poco edificanti, ma non solo per Soleil, ma anche per Edoardo- che per l’esternazione critica dell’ex della modella sarebbe il meno peggio tra i pretendenti di lei, nonché un autogoal anche contro lo stesso Luca- dal momento che lui rientra nella cerchia degli ex della Sorge. Che l’esternazione di Luca sia una battuta di non proprio felice lo pensano in molti tra i telespettatori attivi via social e in primis Soleil, tanto che lei replica con un affondo all’ex concorrente del Grande Fratello vip 2022, preferendo a quest’ultimo il pretendente Edoardo Tavassi.

“La simpatia vince su tutto”, esordisce così Soleil Sorge, parlando di Edoardo Tavassi in una puntata del GF Vip Party, il web format parallelo del Grande Fratello vip 2022 che lei conduce su Mediaset infinity con Pierpaolo Pretelli. “Che sono stata con gente peggio? Sicuramente parlava di lui”, aggiunge piccata l’influencer italo-amearicana, alla frecciatina. Quindi, lei rincara la dose su Luca Onestini: “Tra le peggiori qualità ha sempre quella di sminuire gli altri, a differenza di Edoardo, che invece umanamente fino ad ora, sembra una persona genuina, un gentleman”. E, come se non bastasse, Soleil Sorge replica positivamente alla rinnovata corte di Edoardo Tavassi: “Avrei avrei accettato anche un appuntamento a cena”.

Insomma, non si esclude che possa nascere un amore a distanza tra Edoardo e Soleil, complice il gioco del Grande Fratello vip 2022.

