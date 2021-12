Soleil Sorge “Alex Belli e Delia Duran? Cornuti e felici”/ “Sono disposti a tutto”

È tanto sconvolta quanto furiosa Soleil Sorge di fronte al comportamento di Alex Belli che, dopo aver incontrato la moglie Delia Duran, la insegue, finendo per essere squalificato, dimenticandola del tutto. Lei prima gli porta fuori la valigia, ‘cacciandolo’; una volta fuori Alex, lei si lascia andare allo sconforto. Qualche lacrime riga il suo volto, poi è la rabbia a prendere il sopravvento. “Sono delusa umanamente da come si è comportato”, ammette Soleil che ammette di sentirsi presa in giro, come usata da lui. Quasi tentenna sul rimanere o meno nella Casa: “Che sto qui a fare? A ricordare i nostri momenti insieme, quella che pensavo fosse una vera amicizia? Mi sento una cretina!” ammette ancora.

Samy Youssef Vs Alex Belli: "Uomo senza palle"/ Jo Squillo appoggia: "Sei un falso!"

Poi si lascia andare alle accuse: “Vanno via cornuti e felici!” e continua “Tra l’uno e l’altra sono disposti a tutto. Ora andranno a fare qualche ospitata televisiva, qualche intervista cercando di riparare alla brutta figura che ha fatto!” Una pioggia di accuse per Soleil che deve ora affrontare questo percorso nella Casa orfana di Alex Belli e di quel loro rapporto speciale. Cosa accadrà adesso?

