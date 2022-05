Soleil Sorge “Alex Belli? Mai più visto”/ “Ecco perché ho deciso di chiudere con lui”

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Soleil Sorge, reduce dall’avventura a La Pupa e il Secchione show nel ruolo di giudice, torna a parlare di Alex Belli. Alla domanda della conduttrice “Vi siete più rivisti tu e Alex?”, Soleil dichiara di non aver più visto Belli dalla sua ospitata nello show di Italia 1 e non averlo più sentito dal Grande Fratello Vip. I rapporti, ad oggi, sono interrotti e, a quanto pare, in modo definitivo. “Io e Alex abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto all’interno della Casa finché poi le cose si sono andate un po’ a rovinare, – spiega Soleil a Pomeriggio 5 – ed è stato proprio quello che mi ha portato a tagliare i rapporti con lui fuori dalla Casa ovviamente. La simpatia quando ci siamo rivisti resta…”

Soleil Sorge ha chiuso con Alex Belli: “Non mi piacciono certi teatrini”

Soleil Sorge spiega inoltre perché ha deciso di non seguirlo più su Instagram, gesto poi ricambiato da Alex Belli: “L’ho defollowato, lui e un po’ di altra gente perché vedevo dei teatrini che a me non piacciono sinceramente, – ha sottolineato l’influencer, concludendo – sai un po’ questa voglia di visibilità che porta la gente a esaltare ed esasperare un po’ le cose, quindi avevo deciso in quel momento di defolloware un po’ di gente che mi stava simpatica prima, ma ora non più, anche perché non ci siamo più sentiti e visti, quindi!”

