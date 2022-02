Soleil Sorge, Alex Belli si rimangia tutto/ “Sotto le coperte? Altro che complicità erotica!”

Continua a far discutere il triangolo del Grande fratello vip in corso, formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, con l’attore che ora fa una confidenza intima a Davide Silvestri rispetto alla complicità avuta con la prima, in un momento ormai divenuto iconico del reality, sotto le coperte. In occasione della rivelazione, l’attore dagli occhi di ghiaccio fornisce una versione inedita dell’accaduto a letto, che smentisce di fatto quanto da lui stesso dichiarato in una recente diretta del reality dei vip. Ovvero che con Soleil ci fosse stata una certa “complicità erotica”. E la clamorosa smentita, intanto, divide i vari fandom del gioco dei vip, tra le reazioni più disparate del web, che all’unisono accusa l’attore di rimangiarsi quanto dichiarato in origine sulla sedicente intimità raggiunta con l’italo-americana.

Il triangolo del Grande fratello vip in corso regala, in queste ore, una rivelazione inaspettata che giunge da parte di Alex Belli sul segreto custodito rispetto ad un momento vissuto con Soleil Sorge a letto, quando la promessa sposa Delia Duran non era ancora stata ingaggiata nel gioco dei vipponi. La rivelazione si registra in una confidenza dell’attore fatta a Davide Silvestri, in veranda: “Ti chiedono ‘cosa è successo sotto le coperte?’… non è successo un ca**o sotto le coperte”. Insomma, Alex esordisce il suo intervento rivelatorio ridimensionando la complicità avuta con la coinquilina vip Soleil a letto, quando ormai manca poco alla finale del reality (prevista a marzo 2022, su Canale 5, ndr).

Alex Belli e il retroscena su Soleil Sorge, al Grande fratello vip: le reazioni

Quindi, Alex Belli prosegue la sua confidenza a Davide Silvestri chiarendo di aver fatto ironia in diretta, al Grande fratello vip, al momento in cui veniva incalzato da Alfonso Signorini rispetto all’affaire “Soleil Sorge”: “Cos’è successo? -Guardami in faccia…-. Tant’è vero che ad Alfonso dico ‘c’è stata una grande una complicità erotica’… Pensano chissà che cosa”. Insomma, con le nuove esternazioni pubbliche, l’attore sembra smentire di aver condiviso quello che -agli occhi dei più, tra i telespettatori- sembrerebbe essere un momento di passione travolgente tra lui e Soleil e di tradimento nei riguardi di Delia Duran.

Il che, tuttavia, scatena ora tra le reazioni contrariate del web, che all’unisono accusa l’attore di rimangiarsi tutto su Soleil a margine delle immagini del “dietrofront”: “Fake”; “Sì, sì”; “Per mesi ha ammesso che fosse successo qualcosa mettendo pure in difficoltà Soleil. E mo? Neghi? Alex vai in psicoterapia!”.



