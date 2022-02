Soleil Sorge/ “Alex costretto a essere falso per rendere falsamente felice Delia…”

Soleil Sorge in lizza per la finale del GF Vip

La passata puntata del Grande Fratello Vip ha regalato a una delle protagoniste indiscusse di questa edizione diverse soddisfazioni poiché non solo ha visto il rientro in gioco del suo amico speciale, Alex Belli, ma ha fatto entrare l’influencer in lizza per la Finale. Circa a metà serata e dopo il confronto tra l’attore e la moglie, è arrivato il momento più atteso: Alex è rientrato nella Casa. Ad accoglierlo c’è Soleil che, dopo aver riepilogato gli ultimi accadimenti, si reca in giardino per incontrarlo. Appena si vedono scatta la solita complicità e dopo uno scambio di battute Alex si avvicina a Soleil per prenderle la mano. Soleil rifiuta poiché è consapevole che toccare un ospite comporta l’abbandono del programma, ma Alex, sapendo di poterlo fare, la abbraccia. Soleil capisce subito cosa significa: Alex trascorrerà qualche giorno in casa.

Rientrano in salone e se la reazione di Delia non è delle migliori, Soleil invece scoppia di gioia. La serata per Soleil nasconde ancora un’inattesa sorpresa poiché, durante le nomination, per decretare i possibili finalisti, riceve due voti, uno da Katia e uno da Giucas. La ragazza è molto felice e carica per accaparrarsi un posto nell’ambita finale.

Il primo confronto tra Soleil e Alex Belli

Subito dopo la puntata, Soleil Sorge parla con Jessica Selassié di quanto accaduto tra lei, Delia e Barù e la invita a concentrarsi solo su di sè, lasciando perdere entrambi poiché non ne vale la pena. Inoltre, l’influencer ha finalmente l’opportunità di confrontarsi faccia a faccia con Alex: a tarda notte, i due sono in sauna e parlano della situazione con Delia e del perché l’attore è tornato in casa.

Soleil crede che la modella venezuelana abbia affrontato la questione nel modo sbagliato e con troppa superficialità. Alex cerca di spiegarle che la sua visione è falsata della reclusione forzata in casa e afferma di essere stato quasi costretto a rientrare per stare vicino alla moglie che vedeva totalmente persa. Soleil non sembra convinta. Quello che è accaduto nei giorni immediatamente successivo è stata una sorta di conferma.

Soleil, la sua visione del rapporto tra Alex e Delia

La vicinanza tra Soleil Sorge ed Alex Belli ha inevitabilmente scatenato dei malumori da parte di Delia Duran che ha richiesto le attenzioni del marito solo su di sé. Al tempo stesso ha portato tutti i Vipponi a fare delle considerazioni e schierarsi. Manila, chiaramente, ha preso le difese della venezuelana e questo ha contribuito ad inasprire ancora di più il rapporto con Soleil. A detta di quest’ultima, Alex avrebbe semplicemente dato spazio al suo reale modo di essere: “Doveva vivere nella falsità?”, ha dichiarato, giustificandolo. L’influencer ha chiarito di aver spiegato anche all’attore che la loro complicità in questo momento è impossibile da vivere: “La coerenza e la verità sarebbe che lui potesse essere chi è con tutto il suo modo di essere libero. E’ questo l’amore libero”.

A detta di Soleil, infatti, Delia starebbe limitando la persona che ha accanto: “E’ falsità quella di limitare se stessi”, ha aggiunto, ribadendo il suo punto di vista. “Falsità è l’aggettivo che rappresenta la situazione”, e parlando di Alex ha concluso, “Lui è costretto ad essere falso rispetto al suo comportamento ed a quello che è. Per cosa? Per rendere falsamente felice una persona? Non è una cosa normale secondo me”. Come reagirà Delia alle parole della sua rivale in amore?



