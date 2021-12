Soleil Sorge, “Alex si è dato la zappa sui piedi”/ “Lui non è uscito per Delia ma…”

Soleil Sorge continua a parlare di Alex Belli. Nella casa del Grande Fratello Vip, l’influencer ha parlato con Biagio D’Anelli e si è confidata sul rapporto che aveva instaurato con l’attore. Soleil confidandosi con Biagio rivela: “Alex non ha preso per il culo me ma si è preso in giro da solo”. Biagio D’Anelli è d’accordo con lei e condivide le sue parole: “Ha fatto qualcosa di incredibile. Mancavano solo i popcorn”. Soleil è convinta che il comportamento di Alex Belli non abbia avuto un senso logico: “Si è dato la zappa sui piedi da solo. Questo è il riassunto”. Biagio D’Anelli ha poi chiesto a Soleil se si rende conto dall’amore provato da Alex per lei, e l’influencer non può fare altro che abbassare lo sguardo, consapevole della verità nelle parole del Vip. Biagio D’Anelli le dice: “La situazione è questa. Tu ti sei affezionata a lui mentre lui si è innamorato di te. Hai trovato una persona seria, un bravo ragazzo e giustamente tu in Alex hai trovato un punto fermo altrimenti saresti impazzita”. Soleil ammette che con Alex aveva trovato una complicità speciale. Biagio D’Anelli esprime poi il suo parere su Alex: “Lui voleva salvare se stesso ma in quel frangente non è stato un uomo”.

Alex Belli si trasforma in Damiano dei Maneskin/ Lite furiosa in treno con Delia e...

Soleil Sorge spiazzata dal comportamento di Alex Belli: “Alex ha fatto tutto per lo show”

Soleil Sorge è però rimasta delusa dal comportamento di Alex Belli. L’influencer si sente confusa e alterni momenti in cui sta meglio a momenti in cui si sente peggio. Soleil dice: “Per me è tutto senza senso. Tutto quello che Alex ha fatto è stato per lo show. Lui tende a spettacolarizzare i rapporti umani e questo suo aspetto mi ha particolarmente scioccato”. Soleil Sorge cerca però di trovare giustificazioni al comportamento di Belli: “Penso che si sia trovato in una cosa più grande di lui e che non sapendo come gestirla ha cercato di tergiversare arrampicandosi sugli specchi in modo sbagliato”. Soleil torna poi a parlare dell’uscita di Alex Belli dalla casa del Grande Fratello Vip: “Lui non è uscito per Delia ma per se stesso. Questa è la cosa peggiore. Io lo consideravo un amico, una persona importante come lo è Katia. Mi sono fidata di lui e mi sono lasciata andare. Mi sono sentita tradita a livello umano e questo ammetto che mi fa malissimo, non posso farci nulla. Con lui avevo messo il cuore e non ha avuto rispetto. Mi ha fatto credere che fosse vero tutto quello che diceva. Non ci voglio ancora credere che possa avermi fatto questo”. Da quanto dice l’influencer ed ex concorrente di Uomini e Donne, Alex Belli si sarebbe sbilanciato molto, anche poco prima di uscire dalla Casa: “Io gli avevo anche detto di frenarsi e 5 minuti prima di uscire mi ha detto che aveva messo in conto l’idea di chiudere fuori”.

LEGGI ANCHE:

Biagio D'Anelli a Soleil "Alex Belli innamorato di te"/ Lei "È uscito per se stesso"Wendy Kay, la mamma di Soleil appoggia Biagio D'Anelli Vs Miriana/ "L'ha smontata..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA