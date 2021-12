Soleil Sorge “Alex voleva troncare matrimonio con Delia”/ “È falso o non ha le pall*”

Soleil Sorge si è detta particolarmente delusa da Alex Belli, con il quale nella Casa del Grande Fratello Vip aveva instaurato un rapporto speciale che sembrava essersi spinto ben oltre la semplice amicizia. Alla luce di quanto accaduto, però, l’influencer sfogandosi in confessionale e con Biagio D’Anelli ha fatto delle rivelazioni su alcune dichiarazioni di Alex rispetto al suo matrimonio con Delia Duran. Alla fine, Belli avrebbe scelto di salvare la sua vita di coppia fuor dalla Casa di Cinecittà a scapito del rapporto speciale nato con Soleil, ma di questo la Sorge sembra non riuscire a capacitarsene: “Se fosse stata tutta una macchinazione mi deluderebbe da un punto di vista umano, come una persona abbia solo potuto provare a mettere in mezzo una roba del genere”, ha commentato.

Conversando con Biagio D’Anelli poi, l’ex naufraga si è lasciata andare ad un retroscena fino ad ora inedito: “Sul divano Alex mi ha detto che lui stava valutando di dichiarare tutto quello che aveva dentro di sé e troncare il suo matrimonio e tutto quello che era fuori”, ha ammesso. “Non capisco perché dire determinate cose”, ha proseguito, mettendo in luce i suoi dubbi sulle parole dell’attore.

Soleil Sorge e le confessioni su Alex: pronto a troncare il matrimonio?

I dubbi di Soleil Sorge hanno riguardato anche il rapporto coniugale tra Alex Belli e Delia Duran, al punto da commentare con Biagio D’Anelli e in confessionale: “Matrimonio non lo so… sulla base di quello che ho visto. Matrimonio… se così si può definire, dubbioso e con un percorso che si può definire tristissimo e penoso”. Parole certamente dure e dettate dalla delusione, quelle dette dall’influencer, la quale continua a tormentarsi su ciò che è accaduto nei giorni scorsi.

La Sorge ha avuto il tempo di riflettere sul comportamento di Alex Belli, arrivando quindi a ipotizzare: “o stai dicendo tutte stronz*te ed è tutta una strategia ed un gioco e quindi stai facendo il falso, o è tutto vero ma non hai le palle e il coraggio per ammettere quello che hai dentro e che sei e comunque stai facendo la scelta di tornare in una vita che neanche tu stesso vuoi”. Anche Biagio D’Anelli ha compreso i suoi dubbi tanto da parlare di “controsenso” e commentare in confessionale: “o chiudi o ti assumi la responsabilità di quello che hai vissuto realmente, due son le cose”.

