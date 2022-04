Soleil Sorge, allusione al veleno ad Alex Belli / “Sole bacia i belli, ma…”

Soleil Sorge destina una frecciatina ad Alex Belli? Ecco cosa accade dopo il Grande fratello vip 6

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 avviando una frequentazione intima al Grande fratello vip 6 con Alex Belli, promesso sposo di Delia Duran, e ora Soleil Sorge torna al centro del gossip per alcune dichiarazioni inedite. Nell’ultima puntata de Le iene, format info-satirico condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez, incalzata sa alcuni quesiti degli haters Soleil Sorge sembra aver rilasciato delle parole tranchant sul conto dell’attore dagli occhi di ghiaccio.

“Il sole bacia i belli, ma caro, non solo… anch’io ho fatto beneficenza nella vita”, dichiara Soleil Sorge in replica ai quesiti dei detrattori, quasi a voler equipararsi alla stella che illumina il giorno con allusioni non troppo velatamente critiche ad Alex Belli, come sostengono i più tra gli utenti attivi nella rete. Tra Alex Belli e Soleil Sorge, intanto, sembra che non siano rimaste neanche le briciole della loro chimica artistica consumatasi al Grande fratello vip 6, tra le effusioni più disparate, come il bacio alla francese registratosi sotto gli occhi indiscreti dei coinquilini vip nella Casa.

Alex Belli e Soleil Sorge lontani, dopo il Grande fratello vip 6?

I fan dei Solex (la crasi con cui Soleil Sorge e Alex Belli vengono chiamati in rete dai fan) temono che tra Alex Belli e Soleil Sorge non vi sia più alcun tipo di contatto, anche alla luce delle ultime dichiarazioni rilasciate dall’attore in un’intervista concessa a Chi magazine. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’attore ha sottolineato che “con Soleil resta un’amicizia, anche se la loro connessione si è spenta. Ora nella mia vita c’è solo Delia Duran”.

Insomma, l’attore fa sapere a mezzo stampa di essere tornato sui suoi passi con la promessa sposa, Delia Duran, anche se -come da lui poi rivelato a Chi- non rinnega le effusioni avute con Soleil al Grande fratello vip. Che Soleil possa aver, quindi, contribuito a riaccendere il fuoco dell’amore tra i promessi sposi?

