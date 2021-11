Soleil Sorge attacca Gianmaria Antinolfi/ “Si finge Briatore, ma andava all’outlet”

Soleil Sorge lancia accuse durissime a Gianmaria Antinolfi con cui ha avuto una storia prima del Grande Fratello vip 2021. Nella casa di Cinecittà hanno provato a mettere da parte rancori e dissapori, ma nel corso della ventesima puntata del reality, la Sorge ha puntato il dito contro l’imprenditore napoletano. Alfonso Signorini ha parlato del rapporto di Gianmaria con le donne, ma Soleil ha raccontato alcuni retroscena della sua storia con Antinolfi. La Sorge, infatti, ha dichiarato di aver ricevuto regali da Gianmaria che sarebbero stati acquistati all’outlet.

“Voleva comprarmi delle cose, e poi andava all’outlet. Si vanta tanto di riempire le donne di regali, e fa nomi di brand e poi…Non farti il figo con quello che non sei. Si finge Briatore, ma è un lavoratore semplice. La cosa che io gli rimprovero sempre è che è veramente brutto sfregiare la semplicità, il lavorare per le cose, che è una cosa fondamentale. Si vuole vendere per playboy e per riccone, invece mette da parte i soldi e mangia pasta e piselli, non è che va a cena nei ristoranti tutte le sere”, ha detto Soleil.

La reazione di Gianmaria Antinolfi alle accuse di Soleil Sorge

Di fronte alle accuse di Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi non è rimasto in silenzio spiegando che, avendo lavorati per grossi brand, era normale ricevere sconti. Le parole di Soleil hanno provocato una reazione anche negli altri inquilini della casa che hanno difeso Gianmaria non condividendo l’atteggiamento di Soleil.

Tra tutti gli inquilini della casa di Cinecittà, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, ma anche Katia Ricciarelli hanno giudicato eccessivo l’attacco di Soleil che ha più volte ribadito di non fidarsi di Gianmaria e dei suoi modi di fare. Cosa accadrà, ora, tra i due? Ci sarà un nuovo chiarimento?

