Soleil Sorge attacca Miriana: “Frustrata del caz*o”/ “Che vipera, alla tua età…”

Soleil Sorge e Miriana Trevisan non riescono ad andare d’accordo. A dieci giorni dalla finalissima del Grande Fratello vip 2021, tra l’influencer e l’ex ragazza di Non è la Rai ci sono ancora ruggini. Al termine della scorsa puntata, Soleil aveva proposto a Miriana una tregua in vista del rush finale. Tuttavia, durante la quarantaseiesima puntata del reality show che ha decretato l’eliminazione di Antonio Medugno, Miriana ha scelto di nominare nuovamente Soleil. Miriana, avendo un buon rapporto con tutti gli altri concorrenti, ha spiegato di aver scelto di nominare Soleil non fidandosi della sua bontà e ricordando gli scontri avuti in passato, anche con Katia Ricciarelli, durante i quali la Sorge non avrebbe detto nulla per difenderla.

“Nomino lei perché non credo a questa Soleil di adesso, buona e tranquilla, in questi sei mesi mi ha fatto molto male screditandomi e parlando male di me difendendo Katia quando era indifendibile“ – ha spiegato Miriana a cui Soleil ha risposto così – “Io solo risposto al tuo veleno, hai sparlato di me e ti aspettavi che io ti difendessi?“.

Soleil Sorge e Miriana Trevisan, lo scontro continua

Terminate le nomination palesi, durante la pubblicità, Soleil ha puntato il dito contro Miriana Trevisan. “Sei una vipera!” Te la sei presa con me da quando sono qui dentro. Sei volgare, alla tua età! Io quando arriverò alla tua età mi auguro di essere più matura. Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia? Ma stai zitta una volta per tutte, sei insopportabile. Frustrata del C! Mamma mia, che vipera”, ha sbottato Soleil come riporta Biccy.

Uno scontro durissimo quello tra la Sorge e la Trevisan che sicuramente continuerà anche nelle prossime ore. Al termine della puntata, poi, Soleil, parlando con Manila e Delia, ha ammesso di vedere tanta voglia di arrivare in finale a tutti i costi da parte del gran numero di concorrenti e di non volersi prestare a tale gioco al punto che sarebbe felice di uscire prima.

