Soleil Sorge attacca Miriana Trevisan/ Appello a Biagio: “Non ti fidare, chi non…”

Miriana Trevisan e Soleil Sorge non riescono ad andare d’accordo. Nel corso della 28esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 che ha visto Aldo Montano abbandonare il reality per riabbracciare la propria famiglia, Soleil Sorge ha scoperto l’opinione di Miriana Trevisan in merito al suo rapporto con Soleil Sorge. “Secondo me era una cosa creata insieme, era molto intensa, non c’era una vittima. Alla fine Sole ha detto perché mi capitano tutti così, essere completamente vittima no“, ha detto Miriana.

Le parole della Trevisan hanno scatenato la reazione di Soleil Sorge. “Posso farti una domanda? Perchè sei così impuntata contro di me? Ti rode e basta…”, è stata la replica di Soleil. Miriana ha spiegato di non tollerare il suo atteggiamento con Gianmaria Antinolfi e tra le due c’è stata l’ennesima discussione.

Soleil Sorge e Miriana Trevisan, la rivalità continua

Dopo la puntata con Alfonso Signorini, mentre Miriana Trevisan lavava i piatti con Biagio D’Anelli, Soleil Sorge si è avvicinata all’ex ragazza di Non è la Rai lanciandole una frecciatina. “Biagio, se posso darti un consiglia, diffida da chi le cose non le dice in faccia e, soprattutto, da chi dice l’opposto in faccia”, ha detto la Sorge a D’Anelli.

“Era una frecciatina nei tuoi confronti, ma non voleva essere una provocazione”, ha aggiunto Soleil riferendosi direttamente a Miriana che è rimasta impassibile preferendo non replicare. Cliccate qui per vedere il video.

