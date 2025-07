Soleil Sorge - ospite a Estate in diretta - si è lasciata andare ad un giudizio tagliente sul ‘caso’ dei Rolex contesi da Francesco Totti e Ilary Blasi.

Chi non era sintonizzato su Estate in diretta, talk di Rai Uno, si è probabilmente perso le bordate di Soleil Sorge all’indirizzo di una coppia che sta decisamente facendo parlare più ad amore concluso che durante la liaison: Francesco Totti e Ilary Blasi. Proprio negli ultimi giorni è tornata in auge la querelle dei Rolex con i due ex coniugi a contendersi i beni in questione con le rispettive ragioni e rivendicazioni.

A distanza di mesi dalle prime rivelazioni sul caso dei Rolex contesi è arrivata la sentenza: gli accessori che, come riporta Gossip e Tv, sarebbero 4 e con un valore di circa 80mila euro sono stati affidati in condivisione. La decisione del tribunale e la querelle in generale è stata appunto commentata da Soleil Sorge nel salotto de Estate in diretta e ovviamente, in linea con il suo stile spesso tagliente, non si è risparmiata in termini di bordate.

Soleil Sorge ‘punge’ Francesco Totti e Ilary Blasi: “Più importanza al possedere oggetti che ai sentimenti”

“I figli crescono, gli orologi di lusso si rivalutano”, queste la tagliente e sottile battuta di Soleil Sorge a proposito della querelle dei Rolex con protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. Un commento poi rincarato da un giudizio più generale sulla questione con un riferimento anche alla sua vicenda personale. L’ex volto del Grande Fratello ha infatti vissuto in prima persona il divorzio dei genitori e dunque, partendo appunto dai suoi trascorsi, ha sentenziato: “Si rischia di andare verso una società che dà più importanza al possedere un oggetto che al provare sentimenti”.

Parole infuocate quelle di Soleil Sorge che in maniera sottile punge Francesco Totti e Ilary Blasi ancora nel pieno delle varie contese giuridiche che riguardano la separazione. L’ultima, come ampiamente raccontato, la decisione del tribunale a proposito dei Rolex rivendicati da entrambi e ora finiti in “affido condiviso”.