Soleil Sorge bacchetta Donnamaria “Alfonso era stato chiaro”/ “Giusti provvedimenti”

Donnamaria squalificato dal GF Vip, Soleil Sorge: “Alfonso era stato chiaro“

L’espulsione di Edoardo Donnamaria dal Grande Fratello Vip 2022 è stato il vero colpo di scena della puntata di ieri sera. Il provvedimento era già nell’aria, soprattutto dopo il severo rimprovero fatto da Alfonso Signorini ai concorrenti nella puntata precedente, e il Vippone negli ultimi giorni ha rischiato grosso. L’annuncio della squalifica è stato commentato anche da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al GF Vip Party, durante la diretta di ieri, assieme all’ospite Gianluca Costantino.

“È un momento che comunque era preannunciato, un provvedimento di cui avevano parlato più volte – commenta Soleil, che spiega quanto il provvedimento sia stato doveroso considerato quanto di recente accaduto in Casa – Alfonso era stato molto chiaro. Sono mesi e mesi che continuano ad avere atteggiamenti anche poco decorosi, quindi è un provvedimento preannunciato, si poteva immaginare. Sorprendente che sia arrivato proprio adesso e su Edoardo“.

Soleil Sorge bacchetta Edoardo Donnamaria: “Ci sono regole di etica“

Anche Pierpaolo Pretelli interviene su quanto accaduto al Grande Fratello Vip 2022: “Può sembrare la sanzione esagerata, ma è una serie di ammonizioni che aveva avuto“. Soleil Sorge però spiega che nel reality ci sono delle regole da seguire: “Nel momento in cui si entra in un gioco ci sono determinate regole, e tra queste ci sono regole di etica. Dovevano prendere provvedimenti, se si voleva essere molto severi, in tante altre situazioni. Il GF Vip ha continuato a dare questi avvertimenti per cambiare la direzione, adesso sono arrivati a prendere i giusti provvedimenti“.

Pretelli vede in questo provvedimento anche una sorta di protezione verso Edoardo Donnamaria: “È un senso di protezione per lui. Dopo 6 mesi, lui forse non ce la fa più. Per evitare di andare oltre…“. Interviene anche Gianluca Costantino, che ricorda ai conduttori del GF Vip Party come anche loro siano stati concorrenti del reality e abbiano sempre compreso l’importanza delle regole: “Ricordiamoci che sei davanti a milioni di telespettatori, non puoi fare quello che vuoi lì dentro. Ci sono delle regole“.











