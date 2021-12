Soleil Sorge, bacio hot con Alex Belli “È finto come sei stato tu finora”/ “Non ci credo più, vai a fanc*lo”

Soleil Sorge, bacio appassionato con Alex Belli poi lo spiazza così…

Un bacio appassionato tra Soleil Sorge e Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip dopo la brusca lite avuta nelle scorse ore, ma in realtà è tutto finto. L’influencer, infatti, ha teso una trappola all’attore. Prima lo ha fatto cadere tra le sue braccia, poi gli ha rivelato quello che pensa, ovvero che lui ha sempre recitato.

Alex Belli lascia il Grande Fratello Vip?/ "Ho problemi fuori da risolvere, niente chiacchiere"

“Lo senti?”, ha chiesto prima. Non ha però ricevuto risposta da parte dell’attore. “Questo bacio è finto come lo sei stato tu finora con me”, ha dunque affermato. Alex Belli è rimasto inerme di fronte alle parole di Soleil Sorge, che successivamente si è allontanata. Poco dopo si è recato in camera da letto, dove si trovava l’influencer, per chiarire. Lei, tuttavia, non ne ha voluto sapere nulla e gli ha chiesto di lasciarla in pace. “Non possiamo lasciarci così”, ha ribattuto. L’ex volto di Uomini e Donne, da parte sua, ha le idee chiare: “Non credo più a tutto questo, vai a fa***lo”. clicca qui q

Soleil Sorge delusa da Alex Belli/ “Se dei pezzi di merd* ti fanno soffrire, tu…”

Soleil Sorge resta al Grande Fratello Vip o uscirà con Alex stasera? La relazione continua a far discutere

Soleil Sorge, a poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip in cui si scoprirà chi deciderà di proseguire l’avventura nel reality show e chi no, ha deciso dunque di mettere un punto alla storia con Alex Belli in modo insolito: prima lo ha ingannato con un bacio appassionato, poi ha rivelato di non fidarsi più di lui. Le immagini provenienti dalla casa più spiata d’Italia hanno creato non poco scalpore tra i telespettatori. In molti, infatti, da tempo credono che non ci sia mai stato nulla di vero tra i due coinquilini. Adesso anche Soleil Sorge sembrerebbe essersene convinta. I suoi atteggiamenti le hanno portato grande favore, tanto che adesso un gran numero di utenti spera che Alex Belli lasci davvero la casa del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE:

Davide Silvestri "Alex Belli? Ho smesso di credergli"/ "Fa le scene, resterà qui"

© RIPRODUZIONE RISERVATA