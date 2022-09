Soleil Sorge, bagno di folla in studio GF vip/ Fan: “Non mi sento bene”

Grande Fratello vip 7, Soleil Sorge rientra nello studio del reality: una fan va in visibilio e…

Il ritorno in tv di Soleil Sorge nello studio del Grande Fratello vip, registratosi per la prima puntata al Grande Fratello vip 7 in corso , é stato una commistione di emozioni contrastanti, con un bagno di folla che ha accolto l’italo-americana sotto l’occhio-pubblico e, nel mezzo, un mancato abbraccio tra l’influencer e una fan che ha fatto sentire in colpa l’ex gieffina. Riattivatasi tra le Instagram stories Soleil Sorge condivide ora con i fedeli seguaci una serie di immagini che la ritraggono mentre in diretta alla prima puntata del Grande Fratello vip 7 scende dagli scalini dello studio TV con fare da diva del piccolo schermo, mentre gli spettatori presenti esultano alla sua visione con indosso un elegante mini-abito bianco.

In particolare una storia che tagga il profilo di Soleil Sorge immortala il curioso momento TV dove una spettatrice accorsa nello studio Mediaset non riesce a contenere il suo stato di felicità, non appena intravista la sua beniamina, sebbene quest’ultima non le abbia rivolto attenzioni perché concentrata sulla passerella del ritorno al GF vip. “La signora é la rappresentazione del Team Soleil quando vede Soleil” si legge nel messaggio della storia di una fanpage che Soleil Sorge ora condivide su Instagram e immortala la vip al momento della fan in visibilio che tenta invano di abbracciarla. E non solo. Perché il momento vip&fan, diventato virale nel web, é immortalato tra le storie anche da un altro profilo con la caption sibillina “La signora dietro…’non mi sento bene’..aiuto”, non a caso ricondiviso da Soleil.

Soleil Sorge fa mea culpa, dopo il debutto al Grande Fratello vip 7

Tutte immagini di un momento che suscita tenerezza in Soleil rispetto all’amore che i fan nutrono nei suoi riguardi, tanto che tra le storie l’ex Grande Fratello vip 6 ammette di sentirsi in colpa per il mancato abbraccio con la fan: “Il giorno in cui mi chiederanno se voglio tornare nel tempo io sarò lì e la abbraccerò”.

Insomma, Soleil Sorge fa mea culpa delle mancate attenzioni rivolte alla accanita fan accorsa per lei in studio, alla prima puntata del GF vip 7, occasione in cui l’ex GFVIP6 ha inaugurato il suo nuovo ruolo TV. Come annunciato da lei stessa, in diretta al reality, Soleil Sorge si é presentata come la nuova conduttrice del GFVIP Party, web format parallelo del Grande Fratello vip, in coppia con Pierpaolo Pretelli.

