Soleil Sorge, bordata alla mamma di Luca Onestini/ “Sono le nostre madri a…”

Soleul Sorge contro la madre di Luca Onestini

La sorpresa della signora Carla, la mamma di Luca Onestini, ha spaccato il pubblico del Grande Fratello Vip 2022. Durante l’incontro con il figlio, la signora Carla ha attaccato duramente Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese usando parole durissime che hanno provocato la durissima reazione di Sonia Bruganelli che ha difeso Nikita e Antonino. Tra i telespettatori, c’è chi comprende l’intervento della signora Carla che ha provato a difendere il figlio dalle critiche ricevute dalla Pelizon e da Spinalbese e, dall’altra, c’è chi non giustifica i modi e le parole dure utilizzate per esprimere la propria opinione.

Soleil Sorge, dedica commossa a mamma Wendy Kay/ "A te che mi hai insegnato a.."

Anche nella casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti si sono spaccati. Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, ad esempio, hanno trovato eccessivo l’intervento della signora Carla che, il giorno successivo, ha ricevuto una frecciatina da Soleil Sorge.

Le parole di Soleil Sorge

Durante la sua esperienza da opinionista del Grande Fratello Vip 2022 mentre Sonia Bruganelli era in vacanza a New York, Soleil Sorge, oltre ad aver preso le difese di Nikita Pelizon, ha avuto un duro scontro in studio con Luca Onestini. Nonostante la storia tra i due sia finita da tempo, il rancore non sembra essere passato. Dopo aver assistito da lontano alla sorpresa della signora Carla che ha utilizzato parte del tempo disponibile per la sorpresa per difendere Luca rispondendo alle critiche di Nikita e Antonino, Soleil ha lanciato una frecciatina.

Soleil Sorge torna a L'isola dei famosi?/ Nuovo ruolo all'orizzonte

Su Twitter, la conduttrice del GFVip Party ha scritto: “Sono le nostre madri a definire chi siamo, e saremo noi madri a definire i nostri figli. I valori sono il risultato e la nostra società ne é l’espressione. Non stupitevi ne giudicate, ma cambiate, potete”.

Sono le nostre madri a definire chi siamo, e saremo noi madri a definire i nostri figli. I valori sono il risultato e la nostra società ne é l’espressione.

Non stupitevi ne giudicate, ma cambiate, potete. #admaiorasemper — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) January 24, 2023

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge, torna il triangolo con Alex Belli e Delia Duran?/ La reunion é choc!

© RIPRODUZIONE RISERVATA