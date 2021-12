Soleil Sorge “Capricci? Non rompete il cazz*”/ Lite con Carmen Russo per il balletto

Scoppia la lite nella Casa del Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Carmen Russo. Alle gieffine è stato dato il compito di preparare una coreografia sotto la supervisione di Carmen ma, nel corso delle prove, sono nate varie lamentele. Tra queste anche quella di Soleil Sorge, messa sul lato dalla Russo perché tra le più alte. Una disposizione che però non è piaciuta alla Sorge che ha quindi sbottato: “In cinque in una fila non ci entriamo. È matematica, non è fattibile. Mi sembra di parlare a vuoto. – così ha poi deciso – Torno tra cinque minuti, promesso. Fate il balletto. Improvviso sulla scena.”

Wendy Kay, mamma Soleil Sorge/ Confronto con Alex Belli al GF Vip? "Ora basta"

Carmen però ha replicato a tono: “Questi sono capricci Soleil! Abbiamo fatto le prove tante volte e andava tutto benissimo. Anche dalla regia mi hanno detto che le posizioni sono perfette ma se devo assecondare tutti i vostri capricci lo faccio dai!”. La Sorge allora ha perso la pazienza: “Per una volta voglio fare i capricci. Non mi rompete il c**o.”

Soleil Sorge punta Alessandro Basciano?/ Intanto spinge Sophie tra le braccia Gianmaria

Soleil Sorge, lite con Carmen Russo per il balletto al GF Vip: le sue spiegazioni

Successivamente, Soleil Sorge ha spiegato a Katia e a Biagio in disparte e con toni pacati da cosa è scaturita la lamentela e la successiva lite. “Noi eravamo 5 e 5. Il palco è più stretto. Quindi, invece che stare 5 e 5… Non ci entravamo perché, letteralmente, sia io da un lato che Manila dall’altro uscivamo fuori dal palco proprio dietro le quinte, quindi non è possibile una cosa del genere… Abbiamo detto di stringere. Anziché 5 e 5, 4 e 4 con due punte davanti. Quindi Carmen e Miriana davanti, così ci entriamo tutti perfettamente. – e ha quindi concluso – Io parto facendo la ruota e le 2 vengono davanti le 4 dietro e le 4 ancora dietro… In quel momento io prenderei la terza posizione della prima striscia, invece Eva vuole stare più in centro, quindi io prendo quello accanto a lei. Ma se lei invece che slittare sul quarto non entra sul terzo, ci devo entrare io al terzo.”

Alessandro Basciano innamorato di Soleil, Sophie o Jessica?/ Lui svela: "Mi piace..."

Soleil “Per una volta voglio fare i capricci, non mi rompete il cazzo” Lei, presuntuosa, saccente, e capricciosa 🔥 #gfvip pic.twitter.com/8xoj3jIAxA — Miss Venom (@MissYoungHolden) December 20, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA