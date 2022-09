Soleil Sorge, che succede con Alex Belli?/”Chiudo con la geometria, mi sono data a..”

Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge protagonista al Campionato Europeo di trotto all’Ippodromo di Cesena

Per molti telespettatori può dirsi la vincitrice mancata del Grande Fratello vip 6, dove lei ha intrattenuto con il triangolo amoroso condiviso insieme ai promessi sposi Alex Belli e Delia Duran -poi esploso per la sua scelta di chiudere il poliamore- e anche a reality concluso Soleil Sorge permane sulla cresta dell’onda del successo, non a caso sono previsti all’orizzonte per lei dei nuovi impegni in agenda. Dopo il soggiorno da celeb al Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge si é rivelata un personaggio TV molto richiesta dai telespettatori, tanto che dopo il reality e nel giro di pochi mesi si é poi recentemente aggiudicata la partecipazione come giudice a La pupa e il secchione show di Barbara D’Urso e naufraga special guest a L’isola dei famosi 2022. Non a caso avanza incontrastato il suo successo, ma non solo in TV. In qualità di ospite speciale al Campionato Europeo di trotto tenutosi all’Ippodromo di Cesena, la modella italo-persiana é stata intervistata e ha parlato senza filtri tracciando un bilancio consuntivo della sua vita, passando per l’esperienza intrapresa al GF vip senza risparmiarsi sul flirt vissuto con Alex Belli e allusioni al fantomatico fidanzato Carlo Domingo (passato alla storia del gossip come il fidanzato top-secret della modella, con la scelta di tenere un low-profile e di tenersi distante dal gossip).

“Hai un compagno? Si stanno chiedendo del misterioso..” le hanno chiesto quindi di Carlo Domingo, e Soleil Sorge ha replicato sibillina, all’evento ippico: “Credo che si stiano chiedendo di più qualcosa riguardo i cavalli in realtà, piuttosto che sulla mia vita personale!”.

Soleil Sorge e l’amara verità sul rapportopost Grande Fratello vip con Alex Belli

Ma cosa ne é stato del poliamore condiviso al Grande Fratello vip con Alex Belli e Della Duran e il suo “amore tangibile” condiviso con l’attore di Centovetrine? “Diciamo che ho smesso con la geometria, mi sono data ad altre materie, per cui non c’è rapporto- ammette quindi l’italo americana, che al momento ha tagliato i rapporti con Alex Belli-. Sai, l’importante nella vita è comunque vivere dei momenti. Poi, che uno resti o vada si vedrà, ma per ora no. Chiuso”.

La mia vittoria personale è questa

Al fianco della madrina al Campionato ippico promosso da Orogel, ha presenziato anche il conduttore del Grande Fratello vip Alfonso Signorini, atteso alla conduzione del prossimo GF VIP 7, e Pierpaolo Pretelli con cui Soleil Sorge é stata promossa alla conduzione del web format parallelo al reality dei vipponi, il GF VIP PARTY in partenza in streaming su Mediaset infinity in concomitanza con la messa in onda TV del gioco di Canale 5 in arrivo. E i telespettatori, intanto, già si dicono in trepidante attesa di vedere la neo coppia di conduttori all’opera, come emerge dai messaggi entusiasti del web.

