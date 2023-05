Soleil Sorge: che succede con mamma Wendy Kay?/ La confessione inaspettata

Soleil Sorge torna a stupire con mamma Wendy Kay: il messaggio social dell’ex Grande fratello vip

É una dei volti TV più amati, tra gli influencer attivi nel web, e intanto Soleil Sorge torna a sorprendere gli internauti con una dedica riservata alla madre, Wendy Kay. Soleil e Wendy, meglio note come il duo TV di “Madre-figlia” tra i concorrenti avventurieri in corsa a Pechino Express nel 2020, appassionano molti, in primis i telespettatori e internauti che le seguono da anni. Questo, soprattutto per l’inscindibile legame che le vincola. E non a caso, riattivatasi sul suo account Instagram Soleil Sorge stupisce ancora una volta il popolo del web, destinando in queste ore una particolare dedica social alla donna che l’ha messa al mondo, che per il gossip made in Italy ha origini americane e nel curriculum vanta anche il ruolo di insegnante di yoga.

Soleil Sorge: "Per anni ho fatto filler alle labbra..."/ La scelta che spiazza

La dedica che celebra la festa della mamma

“È scientificamente provato che le mamme

riescono a tenere più cose in borsa di

quante ce ne entrino. La mia di più. -fa sapere tra le righe della dedica social del momento, che fa ora incetta di like, condivisioni e commenti di consenso, nel web, l’ex Grande Fratello vip 6 italo-americana-. Grazie a @carpisaofficial per averle regalato l’ennesimo universo parallelo e voi cosa regalerete alla vostra mamma per celebrare la loro giornata? #LoveMamma

ad”. Il messaggio social che é un “ad” (un annuncio pubblicitario, che consacra Soleil come una promoter del brand Carpisa) é, inoltre, corredato da una foto che immortala Soleil Sorge e Wendy Kay in un caldo abbraccio, mentre le due stringono una stilosa borsa colore sabbia, targata Carpisa.

Soleil Sorge e Iconize hanno fatto pace?/ Sui social spunta la foto "Peace and love”

Il post particolarmente coinvolgente tra gli utenti attivi sul re dei social, a grandi linee, vuole essere una dedica di auguri alla donna più importante, nell’attesa della festa della mamma, che ricorre il 14 maggio 2023.

LEGGI ANCHE:

Sophie Codegoni, milione di follower Instagram/ Soleil Sorge provoca: "Anomalia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA