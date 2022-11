SOLEIL SORGE, CHI È FIDANZATO?/ “Si chiama Carlo, con lui mi diverto come una pazza”

Soleil Sorge ha parlato d’amore ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di sabato 19 novembre 2022. L’ex gieffina è fidanzata: “Il mio lui si chiama Carlo, è sempre lo stesso da più di un anno… La mia vita sentimentale è molto più noiosa di quanto si possa pensare. Sono felicissima e innamorata. Definire l’amore mi ha stancato, ci sono stati troppi tipi di amore discussi e parlati ultimamente in tv. Io l’amore lo sto vivendo, non penso che definirlo sia il mio ruolo: deciderà la vita. Con lui mi diverto come una pazza”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Soleil Sorge é ospite a Verissimo: la modella ha un fidanzato, dopo la rivelazione al Grande Fratello vip?

Sulla scia del debutto di scrittrice con il titolo di best-seller, al vertice della classifica “Televisione” dei libri più venduti su Amazon Italia, l’ospite a Verissimo del 19 novembre 2022, Soleil Sorge, fa parlare anche del suo amore top secret. Nel mezzo della promozione del suo primo libro, Il manuale della stronza -che racchiude i precetti per vivere nell’autoaccettazione del sé e nell’inclusione, a dispetto di un mondo in cui regnano sovrani l’odio e l’emarginazione – Soleil Sorge svela la sua anima double-face, un po’ Santa e un po’ “bxxch” in un’intervista a Chi, dove si dichiara “innamorata”. Da concorrente al Grande Fratello vip 6, nell’anno 2021-2022, Soleil Sorge ha appassionato i telespettatori con il triangolo amoroso condiviso insieme ai promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, fino a chiudere il poliamore dell’attore.

Di fatto é stata proprio la modella italo-americana a chiudere ogni rapporto con l’amore tangibile e incondizionato, passato alla storia del gossip con la nomea di “chimica artistica”, che lei ha trovato con Alex Belli, e la rottura arrivava nel momento in cui sentiva di essere una pedina nel gioco dell’attore avviato al Grande Fratello vip 6. Per Alex, l’ospite a Verissimo ha speso anche lacrime di dolore e i momenti più duri per lei arrivavano con l’ingresso nella Casa della promessa sposa dell’attore, Delia Duran. Se prima della new-entry, i Solex potevano viversi lontani da Delia, in presenza della Duran la “chimica artistica” cominciava a barcollare, complice anche la gelosia della venezuelana verso l’attore e promesso sposo sempre più vicino alla italo-americana. Intervistata sul suo status sentimentale, Soleil si dichiara innamorata in forma privata: “Non mi faccio vedere”.

Carlo Domingo é il fidanzato segreto di Soleil Sorge? Il gossip gira sempre intorno al suo nome

Tra i fan e haters dell’ospite a Verissimo ci si chiede da tempo chi possa aver conquistato il cuore della modella, dal momento che sin dai tempi del suo Grande Fratello vip 6 lei si dichiara “in love” con un fidanzato top-secret. E da mesi i beninformati del gossip indicano il “Superman” di Soleil Sorge con il nome di Carlo Domingo. Si parla di un imprenditore moro, a capo dell’agenzia di famiglia Domingo Communication, non noto agli occhi del pubblico TV, ma che tuttavia non sfugge agli esperti del gossip made in Italy. Tanto che la blogger Deianira Marzano, in una delle sue Instagram stories, lo menziona segnalandone l’avvistamento con Soleil Sorge di una vacanza a cui i due sospetti fidanzati si sono concessi al rientro a casa da L’isola dei famosi 2022 della modella.

La foto inequivocabile della segnalazione immortala Soleil Sorge mentre si dà ad un abbraccio e un bacio primaverili all’insegna della passione al mare, con la sua fiamma top secret. E non é azzardata, quindi, l’ipotesi che la neo scrittrice best seller sia ancora oggi innamorata della stessa persona, sin dal Grande Fratello vip 6, quando faceva sapere in TV di voler mantenere la tutela della privacy sullo status sentimentale.

💥Tra le pagine di Chi, #SoleilSorge dichiara di essere innamorata, “ma non mi faccio vedere”. Nel frattempo, il Gossip immortala i baci dell’amore di primavera 2022: #CarloDomingo é il fidanzato top-secret? pic.twitter.com/rwFoxI8fxk — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenityG_90) November 19, 2022

Soleil Sorge svela il profilo del fidanzato ideale…

E del profilo personale del fidanzato, intanto, proprio dall’intervista di Chi a Soleil Sorge, trapelerebbero delle particolari curiosità. Incalzata sul prototipo di uomo che più le piace, l’autrice de Il manuale della stronza fa sapere di avere un debole per “i casi umani”, perché questi avrebbero “quel quid in più”. Ma non é tutto. L’intervistata ammette di avere un debole per gli uomini sicuri, decisi e che hanno ben chiaro l’obiettivo. Caratteristiche che lei potrebbe rivedere proprio in Carlo Domingo.











