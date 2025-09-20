Soleil Sorge, chi è: la ex protagonista di Uomini e Donne è stata anche naufraga a L'Isola dei Famosi e molto altro. È fidanzata?

Nata nel 1994, Soleil Sorge è nota per aver partecipato a Uomini e Donne nel 2017, ma non soltanto. Già prima dell’avventura alla corte di Maria De Filippi, l’influencer e showgirl aveva messo a segno diverse esperienze in tv. Soleil, italo-americana grazie alla mamma, che l’ha messa al mondo a Los Angeles, si è laureata in economia alla Sapienza di Roma per poi intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo. Ha preso parte a diversi programmi e trasmissioni nella Capitale prima di collaborare con la NBC e ancora tornare in Italia per lavorare a Roma TV, canale del club giallorosso. Dopo ancora, a New York ha studiato recitazione al Theatre and film Institute di Manhattan.

Chi è Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge: com'è morta e malattia/ La recidiva del cancro: "Serve tempo per..."

Per anni Soleil Sorge si è divisa tra Italia e Stati Uniti: tornata infatti nel Paese del papà, ha preso parte a Miss Italia nel 2014, non arrivando però tra le finalisti. Nel 2016, la giovane ha deciso di prendere parte a Uomini e Donne come corteggiatrice, ottenendo fin da subito un grandissimo successo. Dopo la sua partecipazione allo show di Maria De Filippi, dove ha trovato l’amore (finito poco dopo) con Luca Onestini, è stata protagonista de L’Isola dei Famosi nel 2019, venendo eliminata in semifinale. Nel 2020 ha invece preso parte a Pechino Express in coppia con la mamma Wendy Way, scomparsa per 2025 a causa di una malattia. Un dolore immenso per Soleil, profondamente legata alla donna. Dopo l’avventura di Pechino Express, Soleil ancora è stata protagonista del salotto di Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso e dopo ancora ha partecipato al Grande Fratello come concorrente.

Chi è Paolo Sorge, padre di Soleil/ "Separazione dei genitori? A malapena ricordo, ma per me era normale e.."

Soleil Sorge è fidanzata? Dubbi sulla vita privata

Dopo aver avuto diversi amori nel mondo dello spettacolo, non sappiamo se oggi Soleil Sorge abbia o meno un fidanzato. Negli ultimi anni, infatti, l’influencer ha scelto di privilegiare la propria intimità, proteggendo la sua vita privata.