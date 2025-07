Chi è Soleil Sorge, la presentatrice, influencer e volto tv che ha ottenuto notorietà nel 2016 dopo la partecipazione a Uomini e Donne?

Soleil Sorge, conosciuta per aver preso parte a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini, è nata a Los Angeles nel 1994 da mamma americana e papà italiano. Cresciuta a Roma, ha studiato alla Sapienza per poi cominciare la sua carriera in tv come presentatrice in diversi programmi sportivi, come su Roma TV: in quegli anni ha collaborato inoltre con la NBC, televisione americana. Dunque, Soleil ha mosso i primi passi nel mondo della tv quando aveva neppure vent’anni, mettendosi in mostra per una naturale propensione alle telecamere. Negli anni a seguire si è trasferita a New York per studiare recitazione: tornata poi in Italia nel 2014, ha preso parte a Miss Italia e due anni più tardi è stata corteggiatrice di Uomini e Donne, dove si è fidanzata con Luca Onestini. Dopo l’esperienza allo show di Maria De Filippi, Soleil Sorge ha cominciato la sua esperienza come influencer, trasferendosi a Milano, venendo seguita da migliaia e migliaia di persone sui social, dove ha avviato la sua attività.

Dopo Uomini e Donne, per Soleil Sorge si sono aperte le porte della tv. Nel 2019 ancora ha preso parte come concorrente a L’Isola dei Famosi, poi ancora a Pechino Express con la mamma Wendy Kay. Nel 2021 Soleil Sorge è stata protagonista del Grande Fratello VIP e più tardi ancora ha preso parte a diversi reality show come La pupa e il secchione e ancora una volta L’Isola dei Famosi. Più recentemente, nel 2023, l’abbiamo vista in tv nel programma di Federica Panicucci Back to school. Da quel momento poche le esperienze televisive di Soleil, che si è dedicata ad altri progetti e al suo lavoro sui social, ma anche, purtroppo, alla mamma, affetta da una brutta malattia.

Soleil Sorge, chi è: la perdita della mamma

Soleil Sorge ha vissuto poche settimane fa il dolore più tarde di tutti: la perdita della sua amata mamma Wendy, la sua guida, la persona che l’ha seguita e accolta in ogni momento della sua vita. “Con grande dolore nel cuore, vi comunico che la mia amata mamma, l’anima che ha illuminato la mia vita con un amore infinito e una forza inarrivabile, è tornata nell’eternità” ha scritto Soleil nell’annunciare la triste partenza della sua amata mamma.