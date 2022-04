Soleil Sorge chiude con Alex Belli per Delia Duran?/ Una festa di compleanno svela…

Soleil Sorge e il defollow ad Alex Belli

Dopo più di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge ha deciso di fare pulizia sul proprio profilo Instagram smettendo di seguire alcuni suoi ex coinquilini. Oltre ad aver smesso di seguire Clarissa e Jessica Selassiè mantenendo, invece, il follow a Lulù, Soleil ha smesso di seguire Alex Belli. Un gesto che l’attore ha commentato con un video girato insieme alle Princess al termine di uno shooting, ma qual è il motivo che ha spinto Soleil a smettere di seguire Belli chiudendo definitivamente ogni ponte con lui?

Ad aver causato la reazione di Soleil Sorge potrebbe essere stato un mancato invito ad una festa di compleanno. La festa in questione non era di un’ex vippona qualunque ma di Delia Duran che, insieme a Soleil Sorge e Alex Belli hanno creato dinamiche nella casa del Grande Fratello Vip per ben sei mesi.

Soleil Sorge chiude con Alex Belli per il mancato invito alla festa di compleanno di Delia Duran?

Domenica 24 aprile, in quel di Milano, si è svolta la festa di compleanno di Delia Duran. Oltre ad Alex Belli erano presenti tantissimi ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 come Jessica, Clarissa e Lulù Selassié, Amedeo Goria, Giacomo Urtis, Maria Monsé, Biagio D’Anelli ,Gianluca Costantino e Gianmaria Antinolfi dell’ultima edizione.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal Vicolo delle News, potrebbe essere stato il mancato invito alla festa di compleanno di Delia Duran ad aver spinto Soleil a non seguire più Alex Belli su Instagram. In realtà, come aggiunge poi il Vicolo, Soleil ha spesso dichiarato di non voler più essere coinvolta nella vita di Belli e di voler chiudere definitivamente con lui.

