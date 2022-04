Soleil Sorge chiude con Alex Belli/ “Ti affezioni e poi alcune vicende ti fanno…”

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge si racconta dopo il reality: Alex Belli? Solo un ricordo!

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il ruolo di “terza incomoda” coperto tra i promessi sposi, Delia Duran e Alex Belli, tra le mura della Casa del Grande fratello vip 6, ora Soleil Sorge torna al centro del gossip, per alcune dichiarazioni post-reality che non risparmiano l’attore dagli occhi di ghiaccio. Se nell’intervista concessa a Chi magazine, Alex dichiara “spenta la connessione” che lo ha vincolato a Soleil nella Casa, seppur ammettendo che tra loro sia rimasta un’amicizia, la Sorge nel suo intervento post-reality si dice dispiaciuta per il fatto di non poter coltivare il rapporto instaurato con l’attore nella Casa.

Soleil Sorge verso il ritorno al Gfvip / Il ruolo inedito!

“Si è instaurato un bellissimo rapporto con una persona meravigliosa che senza dubbi avrei portato fuori, nella mia vita, come un amico”, ha esordito, Soleil, per poi proseguire palesando di aver chiuso i rapporti con Alex. Il motivo alla base della rottura dei Solex? “La mercificazione del nostro rapporto, il voler incessantemente ribadire questa storia di un possibile triangolo, quando io non ero mai stata interessata ad avere nemmeno un rapporto con lui oltre l’amicizia, mi ha distaccata, lasciandomi perplessa rispetto alla possibilità che ci fosse una ricerca forzata di certe situazioni – sono le dichiarazioni che Soleil rilascia sul rapporto con Alex, ormai naufragato su ogni fronte, anche in toni amichevoli-. Se la nostra amicizia è finita è perché quando conosci una persona e ti affezioni, alcune vicende ti fanno cambiare idea su quella persona”.

Soleil Sorge, allusione al veleno ad Alex Belli / "Sole bacia i belli, ma..."

Soleil Sorge parla dei rapporti targati Grande fratello vip 6

L’occasione che la modella italo-americana ha per tornare a raccontarsi, è un’intervista esclusiva concessa a Fanpage e ripresa da Gossip e TV. Per l’occasione, incalzata poi dall’entourage del noto giornale sui rapporti intercorrenti con i vip conosciuti al reality dei vipponi, Soleil Sorge ha rivelato di essere in contatto solo con alcuni ormai ex inquilini della Casa. Si tratta della coppia nata al Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, e la soprano nonché ex storica di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli. Allo scoccare della mezzanotte del 22 aprile 2022, l’altra protagonista del reality dei vipponi appena concluso, Lulù Selassié e il fidanzato conosciuto nella Casa, Manuel Bortuzzo, hanno celebrato il loro 7° mesiversario di fidanzamento in una reunion tra ex Grande fratello vip, a cui Soleil non ha preso parte, nonostante all’evento si siano presentati tra gli invitati gli ex Gf vip a lei amici, Sophie e Alessandro.

Alex Belli spiazza su Soleil Sorge/ "Si è spenta la connessione..." "Ora c'è lei"

Che i rapporti tra la coppia Lulù e Manuel e Soleil Sorge siano tesi o sospesi? Nella Casa del Gf vip 6, Lulù e Soleil hanno condiviso un rapporto altalenante, fatto di alti e bassi, anche se nell’ultimo periodo del reality le due influencer sono riuscite a condividere dei coinvolgenti momenti all’insegna del fairplay e della solidarietà femminile, palesando – a detta dei rispettivi fan- la voglia di dare vita ad un’amicizia importante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA