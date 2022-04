Soleil Sorge chiude i contatti con Alex Belli e le Princess/ Come hanno reagito?

Per Soleil Sorge è giunto il momento di fare le pulizie di primavera sul suo profilo social, così l’influencer ha deciso di togliere dalla lista di follower alcuni dei suoi ex coinquilini. Ad informare tutti i suoi fan sulla sua decisione è stata l’ex concorrente stessa che con un tweet ha ufficializzato le sue pulizie: “Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo”.

Le vittime delle pulizie primaverili di Soleil Sorge sono stati le sorelle Jessica e Clarissa Selassié, Ainett Stephens, Alex Belli e Regina di Roma. L’influencer aveva già dichiarato in passato di non sentire più Alex Belli neanche tramite sporadici contatti e ha deciso di unfolloware anche le principesse proprio il giorno dopo al loro set fotografici nella Factory di Alex Belli.

La risposta di Alex Belli e delle Principesse al gesto di Soleil Sorge

Ai fan di Soleil Sorge non è sfuggito il suo gesto avvenuto proprio il giorno in cui le principesse erano a Milano per lavorare con Alex Belli e tra i commenti al suo tweet non hanno perso occasione per ricordarglielo. Qualcuno ha scritto: “Così dimostri gelosia per Alex. Smettere di seguire Alex, Jessica e Clarissa oggi solo perché sono in Factory a scattare che senso ha?”.

I diretti interessati delle pulizie di primavera di Soleil Sorge si sono subito accorti di quanto accaduto e attraverso una storia pubblicata dal profilo di Alex Belli hanno deciso di replicare alla ragazza ironicamente attraverso delle storie in cui tutti i coinvolti nel set fotografico hanno celebrato la “Giornata Mondiale del Defollowing” e successivamente l’attore ha pubblicato una foto in cui mostra l’andamento del suo profilo Instagram accompagnata dalla frase: “You’re all alone” una risposta a cui Soleil Sorge, ancora per il momento, non ha voluto replicare.

Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo✨💋 Xoxo — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) April 23, 2022













