Soleil Sorge choc “Lo sposerei domani e già lo sa”/ La rivelazione dopo gli aerei dal fidanzato misterioso

Chi è il fidanzato segreto di Soleil Sorge? Dopo i due messaggi con gli aerei cresce la curiosità

Soleil Sorge ha ricevuto una sorpresa inaspettata. Mentre quasi tutti erano in giardino, è arrivato un aereo per lei. E tutti i concorrenti l’hanno avvertita. Il messaggio riportava: “Sole Amore: le valchirie illuminano 1/3”. Lei è rimasta sorpresa e tutti hanno subito capito che non c’era solo quel messaggio, ma che ne sarebbero arrivati altri due. Nel parlare è venuto fuori che il mittente sarebbe il fidanzato, anche se lei non lo definisce così. Subito dopo è arrivato un secondo messaggio che è sembrata una citazione di qualcosa. La scritta, infatti, recitava: “Amore che tutto divora distrugge e perdona”. Una citazione del libro “Le Valchirire” di Paulo Coelho. Ciò riporta anche al messaggio del primo aereo. Il romanzo è un racconto autobiografico, ma scritto in terza persona, di un viaggio che lo scrittore ha intrapreso con la moglie Chris nel deserto del Mojave.

Wendy Kay, La madre di Soleil Sorge accusa Alex Belli/ "E' uno stratega e vuole fare scandalo"

Questo viaggio lo avrebbe condotto all’esorcismo dei suoi demoni personali e alla scoperta del suo angelo custode, attraverso l’incontro di alcune donne guerriere, le valchirie appunto. L’identità del fidanzato di Soleil Sorge rimane un mistero. Lei ne ha parlato con gli altri e lo ha chiamato Superman. Dopo una lunghissima attesa, per Soleil è arrivato il terzo messaggio che riportava: “Connessi sempre, oltre ogni cosa”. L’influencer si è commossa ed è apparsa felice.

Alex Belli nega la storia con Mila Suarez/ Soleil Sorge lo sta mettendo alla prova?

Soleil Sorge si confida sull’uomo misterioso: “Lo sposerei domani”

Soleil Sorge ha mostrato una gioia incontenibile e ha dichiarato: “Non ho più fame, non ho più sonno, tremo tutta…”. Sul web in molti hanno scritto della reazione di Alex Belli. Mentre Davide abbracciava contento l’italo-americana, il volto dell’attore sembrava cupissimo e non è riuscito a dire nulla alla sua amata compagna d’avventura. Forse spiazzato, forse geloso, ma Alex è restato impassibile. Soleil, dal canto suo, ha sempre parlato di questo misterioso ragazzo anche se non nascondeva qualche timore visto il suo silenzio. Dopo ieri però, Soleil è impazzita di gioia e non ha più alcun dubbio: Superman c’è e l’aspetta. Soleil si è confidata con Clarissa Selassiè e ha dichiarato: “Lo sposerei domani e già lo sa. Leggendo i libri e le poesie d’amore, ho compreso quanto la mia storia con lui abbia surclassato tutto”. Soleil Sorge è consapevole del sentimento che prova anche se non aggiunge nulla circa il nome del fortunato.

LEGGI ANCHE:

SOLEIL SORGE E ALEX BELLI SONO UNA COPPIA?/ Katia li smaschera in diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA