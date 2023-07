Soleil Sorge coinvolta nella lite furiosa con Oriana Marzoli?/ Spunta la verità

Grande Fratello vip, Soleil Sorge é coinvolta nella lite tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro?

Mentre si fa incessante online l’ipotesi che la vede tra i papabili candidati al ruolo di opinionista nel cast del Grande Fratello vip 8, Soleil Sorge rompe il silenzio sul gossip che la vede ai ferri corti con Oriana Marzoli. Questo sulla scia del pettegolezzo sollevatosi online a fronte della recente rottura degli Oriele, secondo cui Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro avrebbero rotto il fidanzamento per via della presenza “terza incomoda”, di Soleil Sorge con la complicità dell’amica rapper Chadia Rodriguez. L’incontro al centro della cronaca rosa, dove si sarebbe sfiorata la rissa tra vip che avrebbe dato poi vita alla rottura tra gli Oriele per un affaire d’amour dettato dalla gelosia della venezuelana verso il fidanzato conosciuto al Grande Fratello vip 7, sarebbe avvenuto in un rinomato locale attrattiva turistica.

Nel mezzo di una vacanza con le amiche, Oriana Marzoli avrebbe preso alla lettera la segnalazione dell’amica Micol Incorvaia, che non avrebbe ben visto la vicinanza di Daniele a Soleil, che era in compagnia con la rapper Chadia.

La smentita di Soleil Sorge é online

Oriana potrebbe aver pensato ad un tradimento in sua presenza di Daniele alla segnalazione di Micol, tanto che si sarebbe verificato l’allontanamento di Soleil Sorge all’avvicinamento furioso della venezuelana, con il conseguente volo di “cocktail e parolacce”. Nella discussione, Oriana avrebbe fatto lo sgambetto a Chadia e quest’ultima, presa dall’ira, avrebbe di contro versato alla seconda classificata al Grande Fratello vip 7 il cocktail sul vestito per poi uscire di scena andando via.

Sono intervenuti, a quanto pare, poi i bodyguard accompagnando Oriana e le sue amiche al di fuori del locale. Ma, intanto, incalzata online da un utente sul gossip che la coinvolge Soleil Sorge smentisce di avere un ruolo nella questione. «Io non c’entro nulla», fa sapere nel dettaglio la ormai ex Grande Fratello vip 5 e sospetta nemica in amore di Oriana Marzoli. Ma la verità che ci cela dietro l’affaire d’amour é ancora lontana, dal momento che si ha la sola versione dei fatti della festeggiata Soleil.

