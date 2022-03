Soleil Sorge come è finita con Alex Belli?/ “Noi autodistruttivi”: lei replica che..

Tutto pronto per il nuovo appuntamento con “Verissimo”, il rotocalco del weekend delle reti Mediaset che nella puntata domenica di oggi si occuperà ancora una volta del “Grande Fratello Vip”: infatti il salotto tv di Silvia Toffanin offrirà l’occasione ai protagonisti del reality show di Canale 5 e anche agli altri opinionisti di tornare sulle polemiche nate durante questa edizione e anche sugli strascichi sentimentali lasciati, uno su tutti il drammatico (e a tratti sfiancante) triangolo amoroso tra Soleil Sorge, Alex Belli e la moglie di lui, Delia Duran, con le ex compagne dell’attore (Katarina Raniakova e Mila Suarez) a cannoneggiarlo da fuori.

Come è noto, dopo tanti amoreggiare e un flirt che pareva promettere qualcosa di più, a sorpresa era arrivato l’addio di Soleil ad Alex, con la showgirl e opinionista originaria degli USA che aveva detto definitivamente dato il benservito all’attore, spiazzando tutti con l’annuncio che la loro “amicizia” finiva lì. Ma cosa è successo esattamente tra Soleil e il 39enne protagonista di “Centovetrine” che negli ultimi tempi ha fatto una netta inversione a U, spiegando che lui comunque con la Sorge non avrebbe mai avuto nulla al di fuori del GF e anzi promettendo alla Duran di volerle dare un figlio? Andiamo con ordine.

SOLEIL SORGE, COM’E’ FINITA CON ALEX BELLI? LUI, “NOI AUTODISTRUTTIVI”: LEI, “NON VOLEVO CHE…”

Tutto sarebbe nato dall’ultimo litigio che Soleil e Alex avrebbero avuto, con l’attore che sostanzialmente ha deciso di mettere un punto: “Io e lei siamo autodistruttivi assieme, non può funzionare e lo abbiamo capito quando la nostra storia qui dentro ha preso piede”. Insomma per Belli era arrivata la consapevolezza che, al di fuori del programma Mediaset, non ci sarebbe stato alcun futuro per loro, “nemmeno per un’amicizia”. Parole al miele, arrivate dopo la promessa a Delia di voler fare progetti con lei e curare la famiglia costruendo “qualcosa di solido”. E quell’amore che Alex aveva sussurrato sotto le coperte alla Sorge? Invenzioni di Soleil, con Belli che chiedeva retoricamente alla moglie se credesse più alla donna o a lui.

Dal canto suo la Sorge, invitata a dire la sua, ha voluto spiegare così la rottura con Alex: “Lui deve recuperare il suo matrimonio, non voglio che Delia soffra ancora ma la cosa che mi manca di più in assoluto è la complicità che avevo con lui” ha raccontato la showgirl classe 1994 mentre annunciava la sua decisione di “mettere fine alla mia amicizia con lui”. Cala il sipario dunque e, tra frecciatine e i risentimenti volati negli ultimi giorni, possiamo dire che non vi sarà alcun ritorno di fiamma? Nel corso del confronto a tre Soleil ha anche motivato la sua scelta col fatto che non si tratta solo di un “riguardo verso Delia” ma anche perché lei non vuole avere “rapporti limitati nell’amicizia, né falsati e quindi non mi apparterebbe più questo rapporto”. Cala il sipario?











