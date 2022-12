Soleil Sorge concorrente al GFVIP, dopo Alex Belli?/ “Ho avuto amori tossici, ora…”

Grande Fratello vip 2022, Soleil Sorge rientra nel cast dei gieffini?

Dopo aver appassionato i telespettatori con il Grande Fratello vip 6, dove ha condiviso l’epico triangolo TV con Alex Belli e Delia Duran, Soleil Sorge risponde a chi vorrebbe rivederla concorrente nel reality. Con un background vasto di esperienze TV, che spaziano dalla ricerca dell’amore condotta da corteggiatrice al trono dell’ex Luca Onestini di cui diventava la scelta, passando per la coppia viaggiatrice formata con mamma Wendy Kay a Pechino Express, due sbarchi a L’isola dei famosi dove si é imposta leader dei naufraghi, ora é timoniera del web format parallelo del Grande Fratello vip 2022 in corso, il GFvip party. Ma non solo. É alle prese con la promozione del libro, al debutto di scrittrice, Il manuale della stronza, un invito letterario a non giudicare sulla base delle sole apparenze, e quindi a non etichettare neanche la sua opera per la copertina e/o il solo titolo. E dopo la sua #1 per le vendite del libro, conseguita da best-seller su Amazon Italia, Soleil Sorge si dice gettonatissima tra le richieste dei telespettatori per un ritorno al Grande Fratello vip da concorrente vippona. In una delle nuove interviste, ripresa da Diva e donna, lei non a caso replica a chi la vorrebbe nuovamente nella Casa, dopo aver appassionato il pubblico TV coprendo il ruolo di “terza incomoda” tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran: “Il GF Vip è stato molto intenso. Per ora ho bisogno di riposo, di privacy. In generale però li rifare quasi tutti. L’isola mi ha fatto superare i miei limiti. Pechino Express è stato un viaggio pazzesco…”.

Al momento, quindi, la modella italo americana si riserva della facoltà di non tornare a fare i reality, almeno non da concorrente. E chissà che lei non possa rivelarsi la neo conduttrice nascente di un reality show, a breve…

Tra le pagine Diva e donna, inoltre, l’autrice di Il manuale della stronza, Soleil Sorge, palesa di aver vissuto degli “amori tossici” -(che Alex Belli sia incluso nella “black-list”?) – e essersi vista spesso nel mirino di critiche e pregiudizi per il semplice fatto di risultare sicura di sé, almeno all’apparenza: “Ho vissuto sulla mia pelle i comportamenti negativi altrui. Essere forti o fragili è una scelta. Non possiamo scegliere cosa accadrà, ma possiamo scegliere come reagire. Il cliché dell’uomo forte e della donna insicura -aggiunge, quindi, rispetto ai rapporti tra donna e uomo- è duro a morire. Spesso, se una donna mostra di sapere quello che vuole, viene criticata. Per quel che mi riguarda, se un uomo che è interessato a me non ama il fatto che io sia sicura di me stessa, è un problema suo”.

