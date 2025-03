Soleil Sorge smentisce la sua partecipazione a “The Couple”, il nuovo reality condotto da Ilary Blasi. Si tratta della versione italiana del format spagnolo “Gran Hermano Duo”, uno spin-off del Grande Fratello, dove gli inquilini partecipano in coppia e si mettono alla prova con sfide fisiche e psicologiche. La prima puntata andrà in onda il prossimo 7 aprile, esattamente una settimana dopo la fine di quest’edizione del GF, e sul web sono già emersi i nomi di alcuni possibili concorrenti. Tra questi, spiccano quelli di Soleil Sorge e Alex Belli, coppia protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

La notizia di una possibile partecipazione di Soleil e Alex, infatti, ha entusiasmato gli utenti, soprattutto coloro che sentono una grande nostalgia per le vecchie edizioni del GF. Tuttavia, l’influencer ha già infranto le speranze dei fan. L’ex vippona ha infatti risposto ad un articolo di Novella2000 relativo all’indiscrezione di una sua presenza a The Couple, scrivendo: “Sorry, ero distratta dalla Milano Fashion Week. Ma ho altri progetti per questa primavera”. Insomma, delle parole chiare, che escludono qualsiasi coinvolgimento dell’ex corteggiatrice con il nuovo reality di Canale 5.

Un commento ironico quello pubblicato da Soleil Sorge su X, ma che ha comunque generato polemiche. A detta di alcuni haters, infatti, l’ex naufraga avrebbe cercato di “sminuire” la televisione per esaltare i social, che ormai rappresentano la sua principale attività professionale. D’altronde, ormai, le nuove ‘star‘ emergono sempre più spesso dal mondo del web e sempre meno dai programmi televisivi. La maggior parte degli utenti, però, è rimasta semplicemente delusa dalla smentita di Soleil, con tanti che avevano sperato nel ritorno di “veri concorrenti” nei reality.

Ma cosa sappiamo, fino ad ora, di The Couple 2025? Il programma debutterà lunedì 7 aprile 2025 e dovrebbe durare circa sei settimane. Il cast non è stato ancora annunciato, ma TvBlog ha svelato in anteprima alcuni dei possibili concorrenti: Soleil, Alex Belli e Samantha De Grenet. Dopo la smentita dell’ex corteggiatrice, resta da vedere se Alex e Samantha saranno confermati o meno. Infine, due noti content creator, Nicole Pallado e Gianmarco Zagato, hanno rivelato di essere stati contattati per partecipare al programma: “Siamo stati contattati dalla tv per fare un nuovo reality. Si partecipa in coppia e ci sono anche prove fisiche. Ma non è detto che lo faremo”.