Soleil Sorge confessa la sua solitudine/ “Sono cresciuta sola, voglio tanti figli…” (Grande Fratello Vip)

Soleil Sorge l’attacco a Gianmaria Antinolfi “che senso avrebbe il tuo percorso qua, senza di me?”

Soleil Sorge è una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello Vip 2021. All’interno della casa ha mostrato anche il suo lato più ironico dichiarando che spesso le persone la vedono come costruita e poco simpatica ma lei dice che può essere addirittura peggio di come la descrivono! L’influencer si è integrata subito all’interno del gruppo, nonostante un iniziale battibecco con Raffaella Fico.

Inoltre dentro la casa si è parlato molto della sua frequentazione con Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore ha confessato di essere stato innamorato di Soleil e di aver preso le distanze perché lei non voleva un relazione stabile. “Lunedì mi puoi nominare così magari ti abbandono. Solo che poi che senso avrebbe il tuo percorso qua, senza di me?”, ha detto Soleil provocando l’imprenditore napoletano. Tra i due continuano a volare scintille.

Soleil Sorge, confessa la sua solitudine al Grande Fratello Vip 2021

Nei giorni scorsi Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 2021 si è confidata con le sorelle Hailé Selassié, parlando di aver sofferto molto come figlia unica, crescendo senza un fratello o una sorella su cui contare sempre. “Non vedo l’ora di avere figli, farne più di uno per fargli avere fratelli e sorelle. Crescendo un po’ più sola rispetto agli altri, cerchi sempre di fare amici per avere qualcuno che ti comprenda della tua età. I genitori, i parenti, possono comprenderti ma la vostra condivisione dà tantissimo”, ha detto la ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

L’influencer non è riuscita a trattenere le lacrime e ha aggiunto: “Ho sempre avuto la cosa di volere tre figli, cinque figli, avere una famiglia numerosa”. Le tre Princess hanno così cercato di consolarla: “Non ti devi sentire in difetto di questo, o sola, perché non lo sei“, le ha detto Clarissa Hailé Selassié, stringendola in un forte abbraccio.



