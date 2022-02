Soleil Sorge, consigli d’amore a Jessica Selassiè/ “Fai pensare a Barù che non…”

Soleil Sorge dà consigli d’amore a Jessica Selassiè. La principessa è ormai uscita allo scoperto ammettendo di essere interessata esclusivamente a Barù e di non provare alcun tipo di attrazione per i nuovi arrivati Antonio e Gianluca. Nonostante il rapporto tra Jessica e Barù sia sempre più intenso, pare ancora improbabile la nascita di una storia d’amore all’interno della casa. Pur scherzando e flirtando con la Selassiè, Barù mantiene le distanze preferendo non lasciarsi andare. Il nipote di Costantino Della Gherardesca è sempre più convinto di non volere relazioni all’interno della casa.

Jessica, tuttavia, sta continuando ad avvicinarsi e, così, Soleil, per aiutarla, le ha dato una serie di consigli. Non è la prima volta che l’influencer insegna alla maggiore delle Selassiè l’arte della seduzione. Stavolta, però, ha deciso di darle dei consigli specifici per arrivare al cuore di Barù.

I consigli di seduzione di Soleil Sorge a Jessica Selassiè

“Dimostrati meno interessata” cominciano così i consigli di Soleil a Jessica. “Fai come se non ci fosse nulla, come se foste solo amici, ignoralo. Deve pensare che non ti frega niente di lui però poi tu lo devi sedurre… Per te può essere un divertimento e una pratica questa ma se poi vedi che non va, non devi essere tu a pregare o a conquistare una persona”, aggiunge l’influencer.



Conoscendo Barù, Soleil prova ad indicare la strada giusta da seguire a Jessica. “Un po’ per timidezza e un po’ per disinteresse nell’avere una cosa qui magari si trattiene” continua l’influencer convinta che la presenza delle telecamere lo freni. “Se vedi che non va non devi essere tu a pregarlo o a cercare di conquistare una persona” conclude la Sorge. Jessica seguirà i consigli dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne?

