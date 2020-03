Soleil Sorge contro mamma Wendy Kay: “andrai in casa di cura”/ Lite a Pechino Express

Soleil Sorge e la madre Wendy Kay sono state eliminate da Pechino Express 2020 al termine della settima tappa, l’ultima in Cina. A decretare l’eliminazione di mamma e figlia sono state le collegiali che hanno preferito salvare i gladiatori. Prima di congedarsi dal pubblico dell’adventure game di Raidue, Soleil Sorge non è riuscita a trattenersi attaccando più volte la madre Wendy, rea di metterle i bastoni tra le ruote. Soleil ha perso la testa con la madre quando, nel tentativo di portare a casa un passaggio, la madre si è lamentata non avendo con sè la giacca. Indispettita dall’atteggiamento della madre, in macchina, Soleil ha sbottato con Wendy: “ andrai in casa di cura molto prima del previsto!”, ha detto la Sorge. Soleil, poi, si è nuovamente arrabbiata con la madre quando, per un allontanamento momentaneo di Wendy, ha perso un passaggio.

SOLEIL SORGE CONTRO LA MADRE WENDY KAY: “SEMBRI UNA PAZZA SCLERATA”