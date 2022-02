Soleil Sorge, crisi al Grande Fratello Vip/ “Delia e Alex egoisti: non ne posso più”

Soleil Sorge ha una crisi all’interno della casa del Grande Fratello Vip per il comportamento di Alex Belli e Delia Duran. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è sfogata in lacrime in piscina con Sophie Codegoni. “Sono cinque mesi che sto qua, non ne posso più. Mi stavo riprendendo e devo risentirmi tutta questa roba addosso. Non ne posso più. Ma perchè deve esserci tutto questo egoismo? Cioè, io cerco soltanto veramente di risolvere le cose per tutti e devo continuare a subirmi questo cazzo di egoismo” – dice la Sorge in lacrime. La Codegoni allora la invita a tirarsi fuori da questo teatrino, ma la ex corteggiatrice ribatte “l’ho fatto e continuo a farlo. Non me ne posso tirare fuori perchè Delia è qui fino alla finale, quindi se anche dovessi arrivare in finale non c’è un giorno che avrò di respiro fino a che non esco qui. Alex fino a che è qui non ne posso più, oramai è segnata questa cosa ed io non posso fare che restare qui, subirmi questa cosa e sopportarla”.

Intanto fuori dalla casa la zia di Soleil Sorge ha difeso la nipote: “facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo ego!Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un tale teatrino che fa gola allo show” .

Poco prima nella casa del GF VIP, Soleil Sorge e Alex Belli hanno avuto un confronto molto forte. “Tu sei un falso, perché mi hai detto che avevi messo in dubbio tutta la tua vita. Sotto le coperte più che le cose che tutti pensano, tu mi hai detto che eri innamorato. Mi hai guardato, mi hai detto ‘Soleil ti amo’. Io ti ho guardato e non ho risposto” – ha detto la Sorge all’attore che ha prontamente risposto “e allora rispondi anche tu adesso! Basta fare la paracu*a. Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ma con me non funzionano ste falsità. Esci dalla corazza, esci fuori, esci allo scoperto. Puoi prendere in giro gli altri, ma non me. Tu mi stai dipingendo come un mostro e ti fa comodo. Non ammetti quello che hai nel tuo cuore per me, ciccia”.

A sorpresa Soleil rivela: “sono qui, esco allo scoperto, sono qui eccomi! Io l’ho sempre detto che ci siamo stra amati e ci stavamo innamorando seriamente. L’ho sempre fatto parlare il mio cuore, lo sto facendo. L’ho sempre detto che ti amo! Di che c**zo stai parlando?!”.



