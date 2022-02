Soleil Sorge crisi dopo lite con Alex Belli/ Video Gf Vip: Sophie Codegoni la consola

Momenti di sconforto per Soleil Sorge all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. L’influencer ha avuto una vera e propria crisi nella tarda serata di ieri dopo la lite con Alex Belli relativa al triangolo con Delia Duran. Dopo essersi allontanata dall’attore è scoppiata a piangere a bordo piscina. Ad un certo punto è arrivato Antonio Medugno, scosso per le sue lacrime, con una coperta e un abbraccio caloroso per consolarla. Ci ha pensato anche Sophie Codegoni a rincuorarla.

Delia Duran a Soleil: "Tu e Alex Belli non dovete trattenervi"/ "Io non vi blocco"

«Ad un certo punto sembravo peggio di Alex. Mi sono sentita in colpa con lui quando gli dicevo basta, perché io ho detto di peggio», le ha detto Soleil Sorge. Allora la coinquilina del Gf Vip ha provato a rassicurarla: «Ci sta un momento di down dopo tutto quello che comunque hai tenuto dentro e passato». Soleil allora ha aggiunto: «Ho fatto uno sfogo come se non ci fosse nessuno e poi ho realizzato che siamo qua».

Katia Ricciarelli proposta hot a Soleil/ "Se fossi in te prenderei Alex lo bacerei davanti a Delia..."

Soleil Sorge a Sophie Codegoni parla del bacio con Delia Duran

Soleil Sorge a Sophie Codegoni ha parlato anche del bacio con Delia Duran al Grande Fratello Vip che ha scatenato una vera e propria bufera sui social. «Io le dicevo “hai delle brutte vibrazioni”, le dicevo “liberatene, liberatene”, e lei mi diceva “s’, me ne voglio liberare”. Quindi l’ho tirata, lei mi si è buttata sopra e ci siamo baciate, così è successo». L’influncer ha spiegato che è stata Delia Duran ad avvicinarsi: «Sì, lei ha provato a baciarmi e io mi sono detta “ok se è questo che vuoi ok ci sto”. Poi dopo le ho detto se si sentisse meglio». Sophie allora è scoppiata a ridere: «Va bene, è un momento così…». Ancora una volta, comunque, le due ragazze hanno dimostrato di avere un legame che va oltre quello che dichiarano, visto che dopo le frizioni dei primi mesi si sono avvicinate e ci sono sempre l’una per l’altra nei momenti più difficili.

Soleil ammette: "Alex Belli, ti amo!"/ "Ma adesso hai sbandato, mi fai schifo"

Sophie chiede a Soleil del bacio con Delia. “Perché io le dicevo hai delle brutte vibrazioni, le dicevo liberatene liberatene, allora l’ho tirata e ci siamo baciate” Ecco che sia chiaro che non è stata una cosa pensata da Delia. #GFVIP pic.twitter.com/AziadcsVSm — nicky (@azzurropuffo) February 20, 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA