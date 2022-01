Soleil Sorge crolla al GF Vip/ Piange dopo la lite tra Katia Ricciarelli e Lulù e…

Nonostante l’aria di festa, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, il clima non è assolutamente allegro. Le discussioni furiose delle scorse ore, in particolare quella tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassiè che ha poi litigato anche con Soleil Sorge che ha difeso la cantante, hanno lasciato il segno su tutti. Soleil Sorge, allentata la tensione, è crollata. Da sola in veranda, si è rifugiata sul divano e, mentre fumava, si è lasciata andare allo sconforto.

In silenzio, mentre guardava il giardino, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha trattenuto le lacrime. Le tensioni delle ultime ore hanno scosso tutti i concorrenti. In particolare, i vipponi che vivono nella casa di Cinecittà da ormai quattro mesi, non nascondono la stanchezza che diventa ancora più pesante per il clima teso che si respira con la casa spaccata in due gruppi.

Soleil Sorge piange, Carmen Russo dispiaciuta

Anche Carmen Russo non ha nascosto la propria amarezza per la situazione che si è venuta a creare in casa dopo la crisi della spesa. “Se è il finale di un discorso, di una scissione generazionale allora è una scusa. Se, invece, è un’esigenza quella di fare la spesa a parte, ci sono altri modi per farlo. Si può anche dire che ci sono otto persone che vorrebbero il pollo invece delle polpette”, spiega la Russo nella stanza blu durante una conversazione con Jessica Selassiè.

“A me non dispiace se non mangiano quello che faccio. Io lo facevo con piacere, ma non perchè ho bisogno di gratificazione. Se questa decisione può contribuire alla felicità di tutti, ben venga. Al di là di tutto questo,tutta la situazione è stata squallida”, ha concluso Carmen. Cliccate qui per vedere il video.

