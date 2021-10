Soleil Sorge crolla e scoppia a piange:”Stanca di essere forte”/ “Fuori non ho nessuno, dentro peggio”

Soleil Sorge in piena crisi scoppia a piangere al Grande Fratello Vip

Anche Soleil Sorge piange. Dopo la puntata di lunedì sera, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto un momento di sconforto. In giardino mentre, mentre si limava le unghie, Soleil è stata sorpresa da Gianmaria Antinolfi con le lacrime agli occhi: “Mi sono stancata di essere forte. Qui tutti hanno avuto una sorpresa o qualcuno che li è venuti a trovare, io no. Fuori non ho nessuno, dentro peggio”, ha detto l’influencer italo-americana. E ha aggiunto: “Io mi sono stancata di essere sempre quella che se vede una persona un po’ giù vado a vedere che le succede mentre nessuno mi è mai venuto a chiedere come sto, ipocriti tutti. In più in Confessionale mi chiedono sempre di commentare di cose che non me ne frega niente”.

Gianmaria ha cercato di consolarla, assicurandole che presto anche lei riceverà una sorpresa. Anche Jo e Manila hanno cercato di tirare su il morale, ma la ragazza ha messo di essere triste perché ha ricevuto un messaggio aereo solo dai suoi follower.

Soleil Sorge: chiarisce con Gianmaria e Raffaella Fico

Nei giorni scorsi Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi hanno cercato di chiarire il loro rapporto e il “triangolo” con Sophie Codegoni, evitando drammi e litigi. “Posso continuare ad essere carina e cortese, ma ho la mia idea su di lei così come su di te. Lo sai che da parte mia c’è apertura ad avere un buon rapporto. Tra di noi non è mai stata una cosa pesante che possa non far più voler bene ad una persona“, ha detto Soleil all’imprenditore. L’altra sera Soleil ha voluto parlare con Francesca Cipriani e Raffaella Fico, su suggerimento di Jo Squillo.

L’influencer le ha invitate a non allontanare le persone che dentro la casa prendono le sue parti. “Jo e Miriana ti dicono che noi le allontaniamo da te. Sono falsissime, ti stanno dicendo una bugia enorme”, è sbottata Raffaella Fico. E poi ha aggiunto: “Devi capire che qui nessuno indirizza nessuno contro di te”. Chi quindi crea zizzania dentro la casa per dare vita a discussioni inutili?

