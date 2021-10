Soleil Sorge/ Dal bicchiere-gate all’accusa di avvelenamento, il web si divide e…

Soleil Sorge come sempre al centro della polemica. La concorrente gieffina, dopo le ultime discussioni dentro la casa, è finita nel mirino del web. Qualcuno ipotizza che la showgirl sia solo una stratega o comunque una persona incurante delle regole. Il riferimento, chiaramente, è ancora rivolto al bicchiere gate. Un episodio che a quanto pare ha lasciato strascichi dentro e fuori la casa del Grande Fratello vip. Nella scorsa puntata abbiamo assistito ad una lite in diretta con Raffaella Fico, questa sera invece farà i conti con Jessica Selassié? Quest’ultima in occasione della cena ha accusato la Sorge di voler intenzionalmente preparato carne cruda per “avvelenare i concorrenti”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Soleil Sorge al televoto

Soleil Sorge è finita al televoto, venerdì sono andate in nomination soltanto le donne e nessuna delle due opinionista ha dato l’immunità alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Soleil si è scontrata con Sophie Codegoni, che non sopporta i suoi comportamenti esuberanti, mai disposta a chiedere scusa o a pentirsi delle sue azioni. La puntata di venerdì è stata incentrata sul “bicchiere-gate”. Soleil per rispondere a una richiesta del Grande Fratello ha sbattuto sul tavolo il bicchiere che aveva in mano provocando la reazione di Raffaella Fico. Fortunatamente il bicchiere non si è rotto, ma se fosse successo avrebbe potuto ferire le persone che in quel momento erano sedute attorno al tavolo. Soleil come al solito ha smontato la tesi, affermando che era inutile farne una tragedia poiché il bicchiere non si è rotto. La reazione di Raffaella per alcuni inquilini è stata esagerata, Sophie è l’unica che si è schierata dalla parte della Fico.

Soleil Sorge: divide anche il popolo del web

Questa settimana Soleil Sorge è stata nominata da una buona parte degli inquilini e al televoto deve vedersela con Miriana Trevisan, Sophie Codegoni e Raffaella Fico. Ma la nomination non è eliminatoria, anche se gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip non lo sanno ancora. Nella casa Soleil fa molto discutere, così come sui social. “Se esce Soleil per me il gf è terminato! Il gf quest’anno è noioso se lei esce è morto” e “Continuate a salvare Soleil, altrimenti da domani sciopero della fame come Jo”, hanno scritto due fan di Soleil su Twitter. Non mancano però dei detrattori dell’influencer italo-americana: “Ridicola ancora una volta Soleil. Ieri Gianmaria si era aperto con lei per parlare tranquillamente, lei tipo psicologa attrice. Ora lei ne parla male, come presa in giro nella sauna con Alex, insomma i teatrini li fanno questi due. C’è poco da fare” e “Il difendere Soleil pure quando ha torto o addirittura inventarsi le cose pur di difenderla, da parte di certa gente, è imbarazzante a tratti veramente preoccupante!”.

