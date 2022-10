Soleil Sorge, debutto da popstar dopo il Gfvip?/ “Sta per uscire la mia creatura”

Soleil Sorge una nuova popstar? Spunta il progetto top secret post-Grande fratello vip 6

Può dirsi una dei protagonisti più discussi del Grande Fratello vip 6, dove ha intrattenuto con il triangolo condiviso con Alex Belli e Delia Duran, e ora Soleil Sorge sarebbe pronta al debutto da popstar nell’industria musicale. O almeno questo é stando ad una serie di indizi che lei stessa ad oggi ha lanciato nell’ultimo periodo, tra le Instagram stories, che sembrano condurre tutti ad un progetto discografico in cantiere, per la modella italo americana ed ormai ex concorrente del Grande Fratello vip 6. Riattivatasi tra le Instagram stories, in queste ore, Soleil Sorge si é lasciata immortalare in un video che la ritrae in quello che sembra essere uno studio di registrazione, presumibilmente alle prese con l’incisione di un materiale previsto per il rilascio di un singolo e/o un album . “You don’t even know”, “Non potete neanche immaginare”, scrive a corredo della nuova storia, la modella. Un’ipotesi non azzardata é quindi quella di un progetto discografico in cantiere per l’ex Grande Fratello vip 6, reality a cui prendeva parte anche la futura popstar Lulù Selassié, che a breve pubblicherà il suo primo singolo in inglese.

Di recente, sempre tra le Instagram stories, Soleil Sorge ha annunciato ai follower il suo nuovo progetto in cantiere dalla natura top-secret, indicando una giornata precisa da segnare in rosso in calendario, ovvero quella del 15 novembre 2022. Data in cui, quindi, dovrebbe vedersi rilasciato il nuovo lavoro di Soleil Sorge. “Ho concentrato le mie energie negli ultimi mesi su una piccola ma immensa creatura di cui vi parlerò nei prossimi giorni”, faceva sapere del progetto in cantiere, l’ambiziosa Soleil Sorge, che oggi, anche grazie al successo del triangolo condiviso con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello vip, conduce il GFvip party, ovvero il web format parallelo del Grande Fratello vip 7 in corso.

Nell’attesa di scoprire quale sia nello specifico il nuovo lavoro, intanto, Soleil Sorge crea la giusta suspence tra i fan, con un curioso messaggio via Instagram stories: “Io lo so che sono un po’ grinch nel mantenere i segreti, ma voi siete al livello Walt Disney con le idee. Sto lavorando a questo progetto da un po’ e sta per uscire tutto quanto. Però mi sto divertendo a vedere tutte le idee allucinanti che vi vengono in mente. Da me vi potete aspettare qualunque cosa”.

