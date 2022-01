Soleil Sorge/ Delia Duran le ruba la scena? Arriva “l’aiutino” da Signorini

Sorpresa speciale per Soleil Sorge nella puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera. L’influencer, dopo aver visto la mamma e aver ricevuto il videomessaggio dei nonni e del padre, potrà finalmente riabbracciare la cagnolina Simba a cui è estremamente legata. Dopo aver visto Katia Ricciarelli con il suo Ciuffi e Giucas Casella con la sua Gina, Soleil ha più volte chiesto di poter rivedere e riabbracciare anche la sua Simba che ha affidato alle cure della mamma.

Il momento tanto atteso sta per arrivare. Per Soleil che, dopo l’allontanamento da Manila Nazzaro sta vivendo un periodo particolare all’interno della casa, sarà sicuramente un’emozione grandissima. L’incontro con Simba servirà a ridarle l’energia necessaria per affrontare l’ultima parte del percorso?

Soleil Sorge tra Alex Belli e Delia Duran

Il percorso di Soleil Sorge, anche se è un personaggio simbolo ed iconico di questa edizione, va di pari passo con quello di Delia Duran. La puntata di lunedì scorso si è aperta con un nuovo confronto tra l’influencer, la modella e Alex Belli, seduto in studio. L’attore di Centovetrine, grazie alla sua grande proprietà di linguaggio, ha schivato le domande di Alfonso Signorini. Subito dopo il collegamento con la casa, Delia ha smentito immediatamente il marito, dicendo che lui stesso le ha confessato ciò che è accaduto; il dibattito ha poi preso un’altra direzione in quanto Alex ha accusato Delia di star rovinando il rapporto tra lui e Soleil e l’immagine di entrambi.

La Sorge, da parte sua, ha sì parlato d’intimità puntualizzando, però, che non è accaduto nulla di irreparabile. Soleil, tuttavia, dopo essere rimasta in silenzio, ha deciso di sganciare la bomba dicendo che Belli ha dichiarato di amarla, proprio sotto quelle coperte. Motivo che l’ha spinta, poi, a scrivere una lettera ad Alex che è stata consegnata da Giacomo Urtis.

Soleil Sorge e Delia Duran, il confronto dopo la puntata

Dopo la scorsa puntata, Soleil e Delia hanno avuto un confronto nel corso del quale entrambe le donne hanno deciso di sostenersi considerando Alex il responsabile di tutta la situazione. Solei, tuttavia, sta provando a chiudere il capitolo Alex Belli concentrandosi su altre dinamiche della casa. Dopo aver espresso il proprio disappunto nei confronti di Jessica Selassiè, rea di aver nominato Barù, ha avuto ancora uno scontro con Manila Nazzaro con la quale pare difficile recuperare l’amicizia che avevano fino a poche settimane fa.

La mattina di martedì è arrivato un comunicato dalla redazione relativo al taglio del budget, a causa di una mancanza di rispetto nei confronti delle regole del gioco. E’ stata Manila a leggere il comunicato e Soleil, parlando con Katia Ricciarelli, ha riconosciuto che la casa non è effettivamente sporca e crede che sia stata l’ex Miss Italia ad aver aggiunto questo commento, in quanto spesso si lamenta della pulizia. Lo scontro, poi, è esploso a causa della battuta di Soleil che ha ironizzato sul fatto che la showgirl stia sempre a pulire.



