Soleil Sorge delusa da Alex Belli “mi sono sentita usata”/ “Tutto fatto per lo show”

Soleil Sorge non riesce a dimenticare ancora con facilità il “tradimento” che ha subito da Alex Belli. Un tradimento che avrebbe intaccato la sua fiducia, come confermato durante uno sfogo avuto con Biagio D’Anelli nelle passate ore. L’influencer, infatti, conversando con uno degli ultimi entrati nella Casa ha ammesso a cuore aperto: “Io veramente lo consideravo un amico e una figura… io con lui non ho mai avuto corazza, mi sono fidata, mi sono lasciata andare”. La sua maggiore delusione è stata nel constatare che proprio la persona di cui si era fidata avrebbe poi “approfittato” e “strumentalizzato” tutto ciò che c’era tra loro. “E’ davvero deludente”, ha ammesso.

Biagio D’anelli ha ascoltato la giovane in silenzio, accogliendo il suo sfogo e successivamente le ha domandato se alla fine si è sentita usata proprio da Alex Belli. “Un po’ si”, ha replicato la Sorge. In confessionale, come emerso dall’ultimo daytime, Soleil ha fatto fatica a trattenere le lacrime svelando cosa le abbia fatto più male: “Il fatto di essermi aperta e di essere rimasta delusa per l’ennesima volta”.

Soleil Sorge, lo sfogo con Biagio D’Anelli su Alex Belli

Una delle poche persone che sembra aver compreso la delusione di Soleil Sorge nei confronti di Alex Belli è proprio Biagio D’Anelli, il quale nelle ultime ore ha esposto il suo pensiero sulla situazione anche con Miriana Trevisan. Il giovane ha accolto Soleil nel suo abbraccio sostenendo che ciò che più lo fa arrabbiare è proprio la mancanza di rispetto che l’attore avrebbe avuto nei suoi confronti.

Con il passare dei giorni Soleil starebbe metabolizzando ciò che è davvero accaduto tra lei e Alex Belli, il quale intanto è tornato dalla moglie Delia Duran. “Vado da ‘lo odio’ a ‘mi manca come nient’altro al mondo’ al ‘non credo a nulla’”, ha ammesso ancora in confessionale. Soleil ha paventato tutti i suoi dubbi con Biagio, riservando ancora una critica all’ex attore di CentoVetrine: “Aveva preparato tutto, se non avesse preparato tutte quelle cose potevo pensarlo, invece si è preparato… mi ha scritto sulla lampada, mi ha lasciato bigliettini e cose ovunque. Tra l’altro la volta prima aveva già detto che se lei fosse venuta lui avrebbe fatto questa scena qui. Tutto quello che lui ha fatto è per lo show”.

